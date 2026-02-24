我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆經典賽大谷翔平將封印「二刀流」，但前主帥栗山英樹卻爆料，大谷在關鍵時刻極可能「擋不住登板慾望」。（圖／美聯社／達志影像）

▲山本由伸在春訓展現極佳壓制力，日媒評估他的調整進度已高達80%。他預計將在台灣時間28日最後一次熱身賽登板後，火速返日與國家隊會合。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽(WBC)開幕進入倒數階段，日本武士隊的海外大聯盟(MLB)軍團也陸續報到。日本富士電視台節目《It!》的MLB主播鈴木優今(24)日帶來了洛杉磯道奇隊春訓營的最新第一手觀察。他不僅透露大谷翔平已經在飛往日本的班機上，但狀態調整僅60％，至於前總教練栗山英樹更語出驚人地爆料，大谷在WBC決賽極有可能忍不住「主動請纓登板」，引發各界熱烈討論。大谷翔平在23日才剛進行完實戰投打練習(LiveBP)，頻頻將球掃出全壘打牆外，展現不俗的打擊手感。當被問及何時會與日本武士隊會合時，大谷僅保守回應：「應該這幾天就會回去了。因為只會以打者身分上場，只要覺得實戰感覺可以了，就會馬上出發。」不過，在現場採訪的鈴木優卻察覺到了異樣。「在大谷受訪結束後，我們發現他的行李已經打包清空，而且今天的訓練營也沒看到他的人影，現在已經坐在飛往日本的班機上了。」儘管大谷翔平昨(23)日受訪時曾打趣地說：「如果楚奧特(Mike Trout)最後一局上場的話，我也許會登板投球。」由於楚奧特並未參加本屆WBC，這番話被視為大谷委婉表達「這次真的不投球」的玩笑話。但上一屆帶領日本隊奪冠的前總教練栗山英樹卻持不同看法。他日前視察大谷春訓時直言：「到了最後關頭，他一定會說『換我上，讓我去投』。我完全能想像那種誰也攔不住他的畫面。」針對兩位道奇球星目前的備戰狀態，鈴木優給出了具體的評估數字：「大谷目前大約是60%，因為他的長打還沒有完全發揮出來，等回到日本開始進行實戰後，打擊手感會越來越好。而山本由伸目前已達80%，他在對陣天使隊時展現了極佳的壓制力，首局只花3分鐘就解決對手，接下來只要把局數拉長，狀態就沒問題了。」據悉，與佐佐木朗希一同訓練的山本由伸，預計將在台灣時間28日對戰舊金山巨人隊(Giants)後正式與日本隊會合。除了道奇雙星，今年剛挑戰大聯盟的兩位重砲手也傳來捷報。效力於多倫多藍鳥隊的岡本和真，在面對紐約大都會隊的比賽中，從2025年豪取12勝、且入選本屆WBC美國隊的強投霍姆斯(Clay Holmes)手中轟出兩分砲，大聯盟春訓首安就是全壘打。而效力於芝加哥白襪隊的村上宗隆同樣手感火燙。在對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，他單場敲出兩支安打，更成功從左投手中擊出巧妙的左外野二壘安打。村上受訪時自信表示：「比賽感覺已經恢復得差不多了，面對投球計時器也適應得很好，一切都在完美的節奏上。」