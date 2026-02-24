備戰3月即將開打的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），備受期待的日本武士隊核心、洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平，根據日本媒體《體育報知》報導，已於24日搭乘私人包機返抵羽田機場。為了力拚WBC連霸，大谷翔平最快將於26日在名古屋與國家隊會合。而日本富士電視台也聯絡大聯盟記者鈴木優，對方也證實大谷在春訓基地行李已清空，已經離開。
隨隊記者曝行蹤：行李已清空，可能已在飛機上
MLB採訪記者鈴木優在24日的報導中指出，目前正在亞利桑那州格蘭代爾採訪道奇隊春訓，今年的關注度因大谷翔平而空前高漲。鈴木優透露，大谷翔平在23日完成練習並接受採訪後，隨即將行李打包清空搬出球場，且24日完全沒有出現在春訓基地。鈴木優表示：「考慮到他已經離開營地，當時很可能已經在前往日本的飛機上了。」
狀態調整：大谷恢復60%、山本由伸達80%
針對球迷關心的身體狀態，鈴木優分析大谷翔平目前約恢復至60%，山本由伸則約80%。大谷在赴日前的最後一次練投（Live BP）中，最快球速已達到99英里（約159公里），面對弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts）等強打者還送出兩次三振。
雖然在自由打擊練習中，35次揮棒僅有5發全壘打，大谷表示這只是「春訓初期的正常狀態」。大谷強調，在WBC合流後會透過實戰進一步找回打擊節奏，「只要我覺得實戰感覺OK，就會立刻進入比賽狀態」。
二刀流封印？栗山英樹：他最後可能會說「讓我上」
雖然目前計畫大谷翔平在WBC將以「單刀」打者身分參賽，但前任總教練栗山英樹在視察道奇春訓時卻有不同看法。栗山英樹表示：「大谷到了最後關頭，很可能會說『最後一個交給我，我要上場』，我覺得他是那種誰也攔不住的球員。」
大谷翔平對此則展現幽默感，當被問到決賽是否會再度登板時，他笑稱：「如果對面最後一棒是楚奧特（Mike Trout）的話，我也許會考慮。」由於楚奧特本屆並未參賽，大谷以此委婉表達目前專注於打擊的立場。
旅美軍團調整神速 岡本、村上強勢開轟
除了大谷外，其他旅美球星也展現驚人狀態。效力多倫多藍鳥隊的岡本和真，在對陣大都會隊的熱身賽中，從美國隊國手大衛霍姆斯（David Holmes）手中轟出兩分砲，大聯盟首場熱身賽首安即是全壘打。
效力芝加哥白襪隊的村上宗隆同樣火熱，在對陣落磯隊時揮出二壘安打，並在3場比賽中繳出2次單場複數安打。村上表示：「比賽節奏已經找回來了，對投球時鐘的適應也沒問題，正處於非常好的循環中。」
消息來源：體育報知、日本富士電視台
