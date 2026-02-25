我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木原龍一（右）私下也很寵三浦璃來。（圖／翻攝自Threads）

日本滑冰選手三浦璃來、木原龍一的組合受到討論，還有「璃來龍」稱號，許多網友被他們之間的愛所感動，過去上過的節目也被翻出，當木原提到自己會用壓力鍋做咖哩飯時，三浦吐槽，「與其說是木原做的，不如說是壓力鍋做的。」雖然被嗆，但木原還是餵了一口甜點給三浦，即便互動這麼甜，但他們聲稱只是搭檔關係，讓許多粉絲看了都喊，「快給我ㄍㄟˋ婚（結婚）啊！」三浦璃來和木原龍一在冬奧中獲得雙人滑冰金牌，兩人雖不是情侶，但搭檔7年，無論是賽場上還是私底下都有絕佳的默契，許多網友翻出過去他們接受訪問的片段，互動都超有愛，像是某次木原龍一被問平時會做什麼料理，木原說會用壓力鍋做咖哩飯，三浦馬上吐槽，「與其說是他做的，不如說是壓力鍋做的。」木原馬上笑出來，說三浦每次都愛講這些有的沒的，還說不分給她吃了。三浦馬上調皮道歉，「對不起，超好吃的（咖哩）。」後來木原還是把盤子裡的甜點分給三浦吃一口，許多人看了都喊，「拜託給我結婚」、「根本是夫婦漫才」、「龍一看璃來真的是滿臉愛心」、「姨母笑很大聲」。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。