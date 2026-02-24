我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁的訃聞在今日公開。（圖／翻攝自國寶集團）

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁在2月2日病逝，享年57歲。他的家屬在今（24）日公布訃聞，將於3月10日在懷愛館舉行告別式，並在火化後將骨灰安奉在長眠地新北金山的蓬萊陵園。為了無法到告別式的親友，袁惟仁家屬也特地在3月7、8日的上午10點到下午3點，於國寶會館VIP室開放親友及粉絲弔唁。袁惟仁的訃聞在今日公開，上面顯示袁惟仁將於3月10日（二）於台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行告別式，並於上午8點50分進行殯葬彌撒、9點50分家祭後再進行公祭，火化後骨灰將安奉在新北金山的蓬萊陵園。當天無法到場的親友及粉絲，家屬也開放3月7日（六）、8日（日）的上午10點到下午3點到國寶會館VIP室弔唁。至於喪葬費則由袁惟仁生前的音樂圈好友設立的「小胖信託基金會」支付。而日前袁惟仁前妻陸元琪，曾在FB限時動態連發3篇文，表示前婆家竟叫小孩轉告，希望她不要出席告別式，陸元琪傻眼說：「如果是這樣的邏輯，那反過來說，我其實才是不能讓孩子出席告別式的人，對嗎？」 她更在文中寫下重話：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」陸元琪雖然未指明到姓，但明眼人都能看出她罵的就是袁惟仁家人，陸元琪更直言她與袁惟仁婚姻破裂，也與前婆家有關，「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到，到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼…」袁惟仁生於1968年6月24日，2026年2月2日因病離世，享年57歲。他在華語樂壇地位舉足輕重，早年以「凡人二重唱」組合出道，曾連續獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎肯定。轉戰幕後更展現過人才華，曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜的專輯製作人，創作出經典金曲〈執迷不悔、〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉、〈離開我〉、〈旋木〉。