備戰2026年WBC世界棒球經典賽，韓國代表隊的先發輪值已逐漸明朗。隨著在沖繩與職棒球隊的評價賽陸續展開，韓國隊教練團對投手群的評估已進入內定階段。根據韓媒推測，韓國隊將派出目前狀況最火燙的王牌郭斌(Gwak Bin)強碰中華隊，而對決宿敵日本則屬意由大聯盟資歷豐富的唐寧（Dane Dunning）掛帥。
郭斌鎖定3月8日對台戰 強大球威成關鍵
韓國媒體《THE FACT》記者金大浩指出，3月8日的「韓台大戰」被視為韓國隊晉級8強的最關鍵戰役。教練團傾向派出郭斌擔綱先發。郭斌是目前代表隊投手群中調整進度最快、球威最顯著的投手，被譽為新一代國家隊王牌。
分析指出，台灣打者近年趨向以擊球點為主的短揮棒，面對這類打線，必須像郭斌這樣具備強大球速壓制力，或像柳賢振(Ryu Hyun-jin)有精準控球的投手才能有效克制。總教練柳志炫(Ryu Ji-hyun)目前的戰略核心，可能由郭斌先發，再由老大哥柳賢振接手，組成「郭斌-柳賢振」的最強連線。
日韓大戰秘密武器：大聯盟強投唐寧
針對3月7日的日韓大戰，韓媒點名目前效力於西雅圖水手隊的韓裔投手唐寧。唐寧在大聯盟經驗豐富，且日本打者對其較為陌生，這將成為韓國隊的優勢。唐寧雖然球速落在140公里後半，但憑藉極具威力的卡特球與滑球，在21日對陣教士隊的熱身賽中，繳出1.2局無失分且僅被敲1安的亮眼成績。
蘇珩準扛開幕戰 柳賢振轉任「最強第二人」
至於3月5日對捷克的首戰，預計由控球穩定的蘇珩準(So Hyeong-jun)出任，他同時也被規劃為最後一場對澳洲的先發人選。而38歲的柳賢振雖然球速不若巔峰時期，但其老練的配球與控球深得柳志炫總教練信任，預計將在關鍵賽事中擔任第二任投手，扮演穩定軍心的「守門員」。
韓國6：3擊敗起亞虎 高永表狀況堪憂
韓國隊在24日的評價賽中以6：3擊敗起亞虎，戰績來到3勝1敗。打擊端以金周元表現最驚人，他在4場練習賽中敲出8安，打擊率高達.667；朴海民也有單場3安表現。
然而，先發投手高永表表現低迷，3局投球中挨了兩分砲失2分，與小將鄭宇宙、孫周英同樣在近期的測試中暴露出不穩定性，預計將難以在日韓、韓台等高強度賽事中承擔重任。韓國隊將於26日與三星獅進行第5場評價賽，隨後於27日移師日本。
消息來源：THE FACT
