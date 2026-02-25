儘管在職業生涯第23年仍能繳出場均21.7分、7.1次助攻及50%投籃命中率的亮眼數據，但多項進階指標顯示，41歲的勒布朗詹姆斯（LeBron James）本季對洛杉磯湖人隊而言似乎已成負擔。隨著湖人戰績呈現明顯的「欺軟怕硬」趨勢，讓這位歷史得分王轉打替補的聲浪正日益高漲。本季詹姆斯和唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）一起出賽時，每百回合「-9.7分」，反而沒他時另外兩人帶隊淨效率值（Net Rating）為「+19.3」。
數據說話 詹姆斯在場數字不好看
根據最新統計，詹姆斯在本季出賽的38場比賽中，正負值（Plus/minus）為低迷的-44，在所有先發球員中僅優於中鋒艾頓（Deandre Ayton）的-48。更令人憂心的是，由詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）組成的「三巨頭」陣容效果不彰，每100回合竟輸給對手9.7分。
反觀驚人的數據對比顯示，當唐西奇與里夫斯在場，而詹姆斯下場休息時，湖人的淨效率值（Net Rating）飆升至+19.3。這意味著在沒有詹姆斯的情況下，這兩位後場核心反而能帶動球隊發揮出極高水準。
戰績水分大？遇強隊就潰敗
體育評論家蒂姆夫（Jason Timpf）在其播客節目中揭露，湖人目前的戰績有「欺軟怕硬」之嫌。面對聯盟後1/3的弱隊時，湖人打出18勝2敗的傲人戰績，與奧克拉荷馬雷霆隊並列聯盟第一；然而面對其餘球隊時，戰績僅為16勝20敗，勝率低於5成。
數據顯示，當面對聯盟前10名的強隊時，湖人的場均淨勝分低至-13，排名聯盟第28位，顯見其缺乏與頂尖球隊抗衡的實力。隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人在三巨頭同時出戰時雖然戰績為8勝4敗，但輸掉的4場比賽對手皆為季後賽等級強隊（馬刺、太陽、火箭、塞爾提克），且全是以雙位數分差慘敗。
▲目前的進階數據顯示，詹姆斯、里夫斯與東契奇三人同時在場時，進攻效率僅107.7。（圖／美聯社／達志影像）
雷迪克的難題 是否改變詹姆斯位置
目前的進階數據顯示，詹姆斯、里夫斯與東契奇三人同時在場時，進攻效率僅107.7，遠低於球隊平均水準，且三人的防守漏洞導致防守效率值高達117.4。
專家分析認為，湖人總教練JJ雷迪克（JJ Redick）可能需要採取大膽舉措，將詹姆斯移至替補席。此舉不僅能讓詹姆斯帶領第二梯隊，確保唐西奇奇下場後仍有核心掌控比賽，更能平衡主力陣容的防守能力。雖然讓歷史第一人打替補需要極大勇氣，但在追求總冠軍的目標下，這項戰術調整或許已成湖人突破瓶頸的唯一出路。
消息來源：Jovan Buha、Jason Timpf
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據最新統計，詹姆斯在本季出賽的38場比賽中，正負值（Plus/minus）為低迷的-44，在所有先發球員中僅優於中鋒艾頓（Deandre Ayton）的-48。更令人憂心的是，由詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）組成的「三巨頭」陣容效果不彰，每100回合竟輸給對手9.7分。
反觀驚人的數據對比顯示，當唐西奇與里夫斯在場，而詹姆斯下場休息時，湖人的淨效率值（Net Rating）飆升至+19.3。這意味著在沒有詹姆斯的情況下，這兩位後場核心反而能帶動球隊發揮出極高水準。
體育評論家蒂姆夫（Jason Timpf）在其播客節目中揭露，湖人目前的戰績有「欺軟怕硬」之嫌。面對聯盟後1/3的弱隊時，湖人打出18勝2敗的傲人戰績，與奧克拉荷馬雷霆隊並列聯盟第一；然而面對其餘球隊時，戰績僅為16勝20敗，勝率低於5成。
數據顯示，當面對聯盟前10名的強隊時，湖人的場均淨勝分低至-13，排名聯盟第28位，顯見其缺乏與頂尖球隊抗衡的實力。隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人在三巨頭同時出戰時雖然戰績為8勝4敗，但輸掉的4場比賽對手皆為季後賽等級強隊（馬刺、太陽、火箭、塞爾提克），且全是以雙位數分差慘敗。
▲目前的進階數據顯示，詹姆斯、里夫斯與東契奇三人同時在場時，進攻效率僅107.7。（圖／美聯社／達志影像）
目前的進階數據顯示，詹姆斯、里夫斯與東契奇三人同時在場時，進攻效率僅107.7，遠低於球隊平均水準，且三人的防守漏洞導致防守效率值高達117.4。
專家分析認為，湖人總教練JJ雷迪克（JJ Redick）可能需要採取大膽舉措，將詹姆斯移至替補席。此舉不僅能讓詹姆斯帶領第二梯隊，確保唐西奇奇下場後仍有核心掌控比賽，更能平衡主力陣容的防守能力。雖然讓歷史第一人打替補需要極大勇氣，但在追求總冠軍的目標下，這項戰術調整或許已成湖人突破瓶頸的唯一出路。