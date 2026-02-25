我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費城人的新一代王牌、2025年賽揚獎票選第2名的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）披上多明尼加戰袍。（圖／美聯社／達志影像）

先發四本柱包括國聯賽揚票選第二名的克里斯多福．桑契斯（Cristopher Sanchez）、桑迪．阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、路易斯．塞維里諾（Luis Severino）與布萊恩．貝羅（Brayan Bello）。

經典賽

多明尼加在世界棒球經典賽(WBC)歷史上曾僅奪過一次冠軍。2013年決賽以3：0完封波多黎各，完成隊史首度封王。回顧歷史，多明尼加在2006年打進四強，2009年與2023年皆止步分組賽，2017年則於八強賽出局。唯一的巔峰，正是2013年的完美奪冠之旅。備戰新一屆世界棒球經典賽，多明尼加對投手名單做出調整。洛磯後援投手胡安．梅希亞（Juan Mejia）將取代光芒右投艾德溫．烏塞塔（Edwin Uceta）。外媒指出，烏塞塔因肩膀不適而退出。25歲的梅希亞上季效力科羅拉多洛磯，55場出賽、防禦率3.96，每9局送出10次三振，僅使用速球與滑球兩種球路，61.1局被預期打擊率僅0.199。預計將在本屆賽事擔任中繼角色，賽後回歸大聯盟春訓。多明尼加投手群堪稱豪華。牛棚陣容同樣厚實，包含阿布納．烏里貝（Abner Uribe）、卡米洛．多瓦爾（Camilo Doval）、卡洛斯．艾斯特維茲（Carlos Estevez）、塞蘭東尼．多明奎茲（Seranthony Dominguez）與丹尼斯．桑塔納（Dennis Santana）。艾斯特維茲上季在堪薩斯皇家拿下42次救援成功，領先美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）。由名人堂成員亞伯特．普侯斯（Albert Pujols）領軍，多明尼加此屆目標明確，就是複製2013年的奪冠模式。強大投手深度與穩定牛棚，將是他們再度問鼎經典賽的最大籌碼。