效力於芝加哥小熊隊的24歲台美混血好手「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），日前在春訓中遭遇守備相撞意外，讓全台球迷嚇出一身冷汗。所幸今（25）日最新傷情傳來好消息，小熊總教練康索（Craig Counsell）透過美媒採訪龍的左手肘恢復狀況理想，已經重啟揮棒訓練，雖然與中華隊合流的時間稍有延遲，但代表中華隊征戰經典賽（WBC）的計畫看起來還是亮綠燈。

春訓擦撞險成意外　小熊總教頭謹慎應對

強納森．龍是在22日對陣遊騎兵的春訓熱身賽中，擔任先發第四棒、守備一壘，卻在 4 局下因游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）傳球偏差，在接球時與打者坎哈（Mark Canha）發生激烈碰撞後痛苦倒地，隨後確診為左手肘扭傷。由於受傷部位緊繃且出現腫脹，小熊團一度下令暫停所有訓練，讓龍仔的經典賽之旅亮起紅燈。

已經開始揮棒！「龍仔」預計週五出發中華隊會合

根據《芝加哥論壇報》記者蒙特穆羅（Meghan Montemurro）報導，經過短暫休息與精密檢查後，教頭康索表示：「龍今天的感覺好多了，已經可以進行一些揮棒的動作。」

儘管如此，為確保球員健康，強納森．龍加入中華隊的時程將微幅更動。原本預計在美國時間週二啟程與中華隊合流的龍仔，目前確定將出發時間延後至美國時間週五。這位擁有大聯盟潛力的長打好手若能如期歸隊，將為台灣隊內野防線與火力支援注入一劑強心針。

