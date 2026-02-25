我是廣告 請繼續往下閱讀

▲年後想有效減重，需要搭配飲食和運動調整，包括持續進行中等強度運動、提高蛋白質比例等。（圖／AI生成）

魏士航認為，年後想有效甩肉，關鍵不在於運動量堆疊，而是運動與飲食策略的搭配，有效的做法包括：

1.從可持續的運動量開始

2.提高蛋白質攝取比例

3.循序提高運動強度

4.避免只靠節食減重

春節假期結束，急著透過「報復性運動」瘦身嗎？醫師提醒，如果平時沒有運動習慣，突然大幅增加運動量，不僅容易造成運動傷害，更有可能陷入「愈動愈胖」的陷阱。想把年假吃得瘦下來？初日診所院長魏士航指出，對於平時沒有運動習慣的人來說，突然大幅增加運動量，不僅容易造成運動傷害，更可能觸發身體的「能量補償機制」。醫師提到，研究顯示，平均高達50%可能被「吃回來」，或因日常變得更不想動，陷入「愈動愈胖」的減重陷阱。魏士航說，研究指出，平時運動量愈低的人，運動後的補償反應就愈強；尤其久坐族群的食慾控制與飽足感調節較弱，當運動量突然增加時，大腦會釋放更強烈的飢餓訊號，誘發補償性進食，導致「明明動得很辛苦，體重卻幾乎沒變」。當運動時間突然拉長，身體會進入類似「省電模式」，透過降低日常活動量的方式，抵消原本運動所消耗的熱量，反而降低整體減脂效率。與其一次爆量運動，不如每次進行30至40分鐘的中等強度運動（運動時的心率維持在最大心率的64%至76%之間），更有助於提升減脂效率，也較不容易引發補償效應。研究顯示，高蛋白飲食（佔總熱量約25%）搭配運動，12週內，相比標準蛋白飲食（佔總熱量約15%）可額外降低約2%的體脂率，並有助於維持肌肉量，避免代謝率下降。當身體已適應規律運動後，可逐步加入高強度間歇訓練（HIIT）。2023年的回顧性研究指出，HIIT能有效降低體脂率，並同時提升肌肉量，平均可使體脂率下降約1.5%至2.8%，其中以戶外跑步型HIIT效果最為明顯。在肥胖大學生族群，8週HIIT介入後，體脂率甚至可下降約23%至27%。單純節食雖然能讓體重下降，但往往伴隨肌肉流失，使體脂率改善有限，甚至可能讓基礎代謝率下降，增加復胖風險。魏士航提醒，運動對維持健康與代謝狀態至關重要，但從來不是「做得愈多愈好」，而是讓身體願意配合。掌握「8分靠飲食、2分靠運動」的原則。醫師說，特別是在運動後補充足夠蛋白質，才能避免肌肉流失，讓減掉的重量真正來自脂肪。但若在運動與飲食調整後，體重或體脂仍長期停滯且容易疲勞、睡不好，或是體重反反覆覆，魏士航建議，及早由專業醫師評估，而非一味採取極端減重方式。