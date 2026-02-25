我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡淑臻今年春節給爸媽的紅包更大包，直呼這是應該的。（圖／記者葉政勳攝）

▲蔡淑臻比出愛心的可愛動作，但對於和男友之間的感情，保持理智態度。（圖／記者葉政勳攝）

去年以《左撇子女孩》前進坎城影展又入圍金馬獎的蔡淑臻，過年期間大都待在家裡，一方面準備新的電影角色，也小試手氣，玩推筒子贏了一千多，但見好就收，算是讓自己有個好兆頭。她對感情也很理智，稱小12歲的圈外男友是「小菜雞」，還沒急著想結婚，也都還沒見彼此家長。她稱自己過了被催婚的階段，西洋情人節則和男友在前一天晚上吃了小麵攤，後來她才驚覺那是「情人節大餐」。蔡淑臻今（25）日亮麗出席經紀公司的開工儀式，她稱男友還在事業起步階段、應該專注在這個部分，認為現代人也不一定要走到結婚，彼此相處的感情比較重要，也還沒跟爸媽介紹男友，笑言：「有可能要到快結婚那一刻，才會跟他們說吧。」雖然情人節只有前一天去麵攤吃麵，蔡淑臻強調：「那一家還蠻紅，需要排隊。」男友承諾要補她的一頓大餐也已經訂好，會是吃燒肉。提到今年的新片角色，蔡淑臻透露會與《左撇子女孩》完全不一樣、類型也差很多，過年期間花不少時間做準備。她稱早已過了被催婚的階段，家裏兩個小姪子都二十幾歲，爸媽的注意力就不會放在她身上，感情部分也不太跟他們講，現在比較關心的會是爸媽的健康問題，今年包給爸媽的紅包比較大包，她笑言：「這是應該的。」她笑言男友對於儀式感的重視度還好，但有時會隨性的帶一小束花給她，去年也曾經送她禮物，然而她認為收到禮物也蠻負擔的，去年男友送她圍巾，雖然貴無奈跟自己的穿搭也不太合，她笑道：「我真的努力了，可是還是不太想用，讓他有點挫折。」她認為等男友的事業穩定一點，可能就會稍微輕鬆一些。