我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹隊今（25）日在主場迎戰華盛頓巫師隊，雖然當家球星「鷹王」強森（Jalen Johnson）開賽不到6分鐘便因傷離場，但新加盟的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）首秀大放異彩，單場狂砍27分，帶領老鷹以119：98輕鬆擊潰巫師，送給對手2連敗。首節比賽開打不久，老鷹便慘遭重擊，一哥強森在僅出賽6分鐘、留下5分3籃板的數據後，便因受傷被迫離場。失去進攻發動點的老鷹，先發陣容一度陷入掙扎，中鋒奧孔武（Onyeka Okongwu）與後衛麥科勒姆（CJ McCollum）上半場手感低迷，兩人合計20投僅4中。所幸老鷹替補陣容及時挺身而出，首節末段靠著攻防兩端壓制，迅速建立起35：20的雙位數領先。半場結束時，老鷹帶著60：43的17分優勢進入下半場。雙方易籃再戰後，剛從交易中加盟老鷹的庫明加展現驚人適應力，他在第3節徹底爆發，5投5中單節狂轟 8分，帶領球隊單節打出40：21的單節攻勢。三節結束時，老鷹領先優勢擴大至36分，讓第四節早早進入垃圾時間。庫明加全場貢獻27分、7籃板、4助攻，創下個人賽季得分新高。奧孔武雖然投籃不佳，仍繳出10分、10籃板、7助攻的準大三元。巫師隊方面，雖然新秀喬治（Kyshawn George）拿下11分，但主力陣容效率太低，全隊無人能阻擋老鷹的團隊火力和高達38分的領先威脅。華盛頓巫師本季雖展現重組野心，透過交易換來崔楊（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）組成全新雙核，但目前兩人皆因傷還未能披上巫師戰袍出賽。今日崔楊雖隨隊重返亞特蘭大，卻無緣對陣舊主。巫師在失去核心戰力後，戰績下滑至16勝40敗，還是在東區倒數第三。本場慘敗後，兩隊將獲得一天的休兵日，隨後繼續在亞特蘭大展開本季第四次交手。