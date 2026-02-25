春節連假結束後，各大通路新春禮盒大崩盤，全家便利商店先殺69折、7-11也有部分門市禮盒5折，不過最便宜的不是全家跟7-11，萊爾富今（25）日開跑禮盒出清檔期，指定品項下殺3.3折至6.1折，熱門的紅帽子藍盒只要399元，還有紅帽子法蘭酥禮盒只要119元，超商價格一定要衝。
🟡萊爾富禮盒下殺3.3折！紅帽子禮盒3折「只要119元」
萊爾富今（25）日起至3月31日開跑禮盒出清檔期，指定禮盒最低只要3.3折，其中年年搶手的紅帽子也價崩，紅帽子紅盒特價599元、紅帽子藍盒特價399元、法蘭酥禮盒（20入）119元，還有香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅特價399元，跟全家69折禮盒相比，價格更划算，各門市數量有限，賣完爲止。
萊爾富禮盒特價清單一覽
◾紅帽子禮盒（紅），原價1150元、特價599元，5.2折
◾紅帽子禮盒（藍），原價680元、特價399元，5.9折
◾紅帽子法蘭酥禮盒（20入），原價320元、特價119元，3.7折
◾香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅，原價599元、特價399元，6.7折
◾天地合補官燕窩禮盒5入，原價1100元、特價659元，6.0折
◾三立費嘉洛西點禮盒（黑），原價299元、特價99元，3.3折
◾白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素禮盒8入，原價550元、特價399元，7.3折
◾白蘭氏冰糖燕窩禮盒5入，原價1390元、特價799元，5.7折
◾桂格養氣人參雞精禮盒8入，原價568元、特價349元，6.1折
◾桂格養氣人參無糖禮盒12入，原價838元、特價599元，7.1折
◾白蘭氏養蔘順口回甘複方禮盒，原價669元、特價299元，4.5折
🟡全家便利商店禮盒、福袋69折
全家便利商店年後也率先出清禮盒、福袋，包括紅帽子禮盒「藍、紅、金」3款都有優惠，其中「紅帽子禮盒藍款」特價470元，記者核對多間門市6.9折貼紙商品，比對整理DM特價表，優惠品項清單看這裡。
雖然全家便利商店禮盒最低69折，相比萊爾富價格較高，不過全家APP首頁「地圖趣」可快速查找6.9折禮盒、福袋，快速查詢住家附近全家門市哪裡有庫存，不用一間一間跑，不過要注意，地圖資訊只是參考，還是依各門市實際存量為主。
最推薦的是可以趁6.9折入手新春福袋，聯名IP為全家獨家，款式不會與其他超商撞款，自然沒有比價問題，雖全家福袋歷年折扣有機會跌到買一送一、5折「最低價」，不過到半價時庫存稀少，熱門品項如推車、行李箱多以完售，有瞄準的IP或福袋品項，建議趁現在入手。
🟡7-11禮盒下殺5折！各店優惠未一致、撿便宜要靠運氣
7-11春節禮盒並非全門市同步打折，門市優惠時間、品項內容都不一樣，已經有消費者在年後發現7-11禮盒開始特價，請店員試刷，禮盒價格現在有「原價、6.9折、5折」3種，知名大品牌如喜年來、紅帽子仍是原價，一般品牌如義美有6.9折優惠，而5折禮盒則是少部份小品牌，想搶便宜只能親自「巡田水」碰運氣。
