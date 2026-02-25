我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友看到劉雨柔婚變傳聞，因此發文痛批胡凱翔是媽寶球星。（圖／翻攝自Threads）

▲胡凱翔用自己的帳號留言，親自反擊酸民。（圖／翻攝自Threads）

▲胡凱翔限時動態搭配柯有倫的〈哭笑不得〉，低調表達心境。（圖／胡凱翔IG@xiangkka）

▲胡凱翔過去打過T1，曾效力於台鋼獵鷹。（圖／T1聯盟提供）

38歲女星劉雨柔去年7月奉子成婚，嫁給小4歲的籃球球星胡凱翔，今（25）日卻傳出婚變疑雲，胡凱翔遭爆料酒後跟朋友抱怨劉雨柔太過強勢，結婚8個月已經想離婚，壓力極大。對此，有網友在Threads開嗆胡凱翔是「媽寶球星」，胡凱翔稍早直接留言回應：「生小孩我們的決定，現在喊離婚？誰喊離婚？妳嗎？沒頭沒尾的」，看得出來火氣不小，劉雨柔則是至今尚未出面回應。據《鏡週刊》報導，胡凱翔和劉雨柔的婚姻似乎出現危機，兩人多次因育兒問題爆發爭執，胡凱翔更在酒後對朋友大吐苦水，動了離婚的念頭。一名網友見狀在Threads發文，痛批胡凱翔是媽寶球星，「又一個男人嫌老婆太強勢？真是笑死人了，球打得人高馬大，結果連個老婆都搞不定，還跑去跟朋友喝酒哭訴？壓力很大？不然咧，你以為結婚生子是辦家家酒喔？」該網友言詞犀利的痛批胡凱翔：「當初求婚生小孩的時候怎麼不想清楚？現在才來喊想離婚，真是可悲。自己選的路，跪著也要走完啦！」對此，胡凱翔今日上午用自己的帳號現身回應，「請問跟朋友哭訴是跟你哭訴嗎？ 生小孩我們的決定，現在喊離婚？誰喊離婚？妳嗎？沒頭沒尾的」。胡凱翔顯然相當不滿酸民的抨擊，但對於婚變一事並未明確否認，而他的IG限時動態也貼出一張獅子的照片，配上柯有倫的歌曲〈哭笑不得〉，訴說無奈心境。《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問劉雨柔此事，但她至截稿前尚未回覆，兩人婚姻狀態讓外界霧裡看花。現年約34歲的胡凱翔出生於屏東縣，身高190公分，場上主打前鋒位置。他2013年以首輪第4順位被裕隆納智捷選中，展開職籃生涯，並以「硬派」球風與精準投籃聞名，具備優秀的對抗性與防守能力，曾多次入選中華男籃代表隊及瓊斯盃名單。在效力裕隆9個賽季後，胡凱翔曾轉戰T1聯盟臺南台鋼獵鷹及SBL台灣啤酒，目前則效力於SBL基隆黑鳶隊。