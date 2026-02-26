我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔（右）2017嫁給黃育仁（左），2022年正式離婚。（圖／劉雨柔臉書）

▲劉雨柔希望前夫不要受訪，卻被前夫罵她小家子氣。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲劉雨柔（左）現任老公是球星胡凱翔（右）。（圖／劉雨柔臉書）

▲劉雨柔昨日下午發文否認婚變。（圖／劉雨柔IG@lyvonne0526）

女星劉雨柔去年再婚球星胡凱翔，昨（25）日卻爆出婚變疑雲，劉雨柔與前夫、格鬥教練黃育仁離婚的原因也再度受到討論。她過去曾在節目上揭露自己心死離婚的關鍵，是因為黃育仁在她傷口上撒鹽；劉雨柔因為在健身房遭好友設針孔偷拍，一度罹患恐慌、憂鬱症，前夫卻為了宣傳自己的電影，不顧她的心情堅持接受媒體訪問，還反嗆她：「妳為什麼這麼小家子氣？」成了壓垮劉雨柔的最終導火線。劉雨柔曾在節目《女人我最大》中哽咽回憶當初離婚的原因，她2020年發生被偷拍事件，兇手還是熟識的好友，讓她情緒一度陷入低潮，憂鬱、恐慌一次爆發，也因此婉拒媒體採訪。而前夫當時正值宣傳紀錄片期，儘管她拜託前夫在記者會上不要接受訪問，以免偷拍案成為焦點，前夫卻拒絕此要求，更反過來指責她：「妳為什麼這麼小家子氣？認為大家都是為了妳來？妳覺得妳是誰，人家不能是為了幫我宣傳電影而來嗎？」這種極度自我的態度，讓當時深陷憂鬱症煎熬的劉雨柔感到被遺棄，心碎認為先生並未站出來保護她，反而還在她的傷口上撒鹽。更令劉雨柔無法接受的是，偷拍案發生後，前夫仍留在案發地點教課，理由僅是因為該場地「第一個小時比外面租的便宜100元」，這讓她無法理解地自問：「難道我的傷口不值這100元嗎？」除此之外，兩人還有許多生活上難以磨合的地方，在經歷了每天起床就哭、將自己關在家2週無法出門的黑暗期後，劉雨柔最終選擇放手，離開這段讓她窒息的關係。而劉雨柔2022年離婚後，隔年7月就認愛現任老公胡凱翔，曾被醫師診斷罹患子宮肌腺症、多囊卵巢症候群無法自然受孕的她，在與胡凱翔交往期間竟奇蹟懷孕，劉雨柔也因此決定為了寶寶再度踏入婚姻，在去年7月與胡凱翔登記結婚。昨日週刊爆料劉雨柔的婚姻再度拉警報，表示胡凱翔因為她個性太過強勢，因此胡凱翔酒後對朋友抱怨壓力極大想離婚。不過劉雨柔昨日下午回應《NOWNEWS今日新聞》：「我們也一頭霧水」，隨後也在IG寫下長文澄清，平息婚變風波。