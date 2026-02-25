我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《蜘蛛夫人》雖然有「格雷女」達珂塔強生（如圖）掛帥，依然在票房和評價上都踢到大鐵板。（圖／索尼影業提供）

▲《蜘蛛人：無家日》因為奇妙的理由，無法在中國上映。（圖／索尼提供）

▲《猛毒》還沒宣告換人重啟，就已傳出有動畫版電影在籌拍中。（圖／摘自IMDb）

索尼影業的《蜘蛛人》宇宙出師不利，除了與漫威合作的《蜘蛛人》片集，以及動畫版《蜘蛛人：新宇宙》系列，在票房或是口碑上有出色的成績，其他包括《魔比斯》、《蜘蛛夫人》、《獵人克萊文》等都被罵太爛也不叫座，《猛毒》賣座不差卻評價不高。正當外界以為索尼不會再玩，沒想到CEO湯姆羅斯曼近日在訪問中表明，將另找新演員重啟這些蜘蛛人相關角色影片，觀眾還有機會看到更新的版本。《蜘蛛人》片集廣受歡迎，索尼自然就把腦子動到漫畫中其他的配角或惡棍身上，想藉此發展蜘蛛人為中心的超級英雄影視宇宙，可惜《魔比斯》等片的拍攝成績太差，漫威粉絲大都搖頭，賣座也一再踢到鐵板。但據湯姆羅斯曼最新的訪問，索尼不會拋棄這些題材，仍有想要換人主演、捲土重來的打算，儘管目前還未設定好推出上映的時間。《魔比斯》、《蜘蛛夫人》、《獵人克萊文》的影評成績都很嚇人，也讓漫威粉絲都很失望，票房一部比一部還差，至今都沒有任何一部有機會發展續集，偏偏主角們都選用重量級的卡司，讓漫畫粉絲更是嘆息不已。從湯姆羅斯曼的訪問，可以知道索尼打算直接換人重啟，可是要先等個幾年，讓觀眾對現在的版本惡劣印象逐漸淡忘，到底會等多久？尚無確定的答案。唯一票房有開出紅盤的《猛毒》系列，則傳出索尼在籌拍新的動畫版影片，扮演猛毒的湯姆哈迪亦會參與，卻不知道是擔任什麼樣的工作。《猛毒》賣座不差卻讓影評人大搖其頭，嚴格來說也不算太成功，索尼選擇改走動畫片的形式拍攝這部新片，還沒公開情節是否延續真人版，卻已經比《魔比斯》等換人重啟要更令人期待。其實就連索尼與漫威合作的《蜘蛛人：無家日》，也並非無往不利，湯姆羅斯曼證實這部片沒在中國上映，是因為結尾在自由女神像的大戰，被要求要剪掉，中國審查方不准自由女神的畫面出現，但這樣等於將片尾結局大高潮幾乎全部刪光，索尼只有忍痛放棄中國市場，也更確定未來《蜘蛛人》片集不會再把紐約自由女神像設定為重要場景，免得又進不了中國。