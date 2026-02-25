我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣經濟研究院今（25）日公布1月景氣動向調查報告，製造業測驗點已連續7個月上揚，服務業亦呈連續4個月上揚，營建業則再次轉為下滑態勢。對於美國對等關稅被判違憲，是否會打擊台灣經濟發展，台經院景氣預測中心主任孫明德形容，川普對等關稅「大刀不能用」，只剩下232條款、301條款等「小刀、扁鑽」，這些殺傷力都不如對等關稅。台經院調查， 1月製造業營業氣候測驗點為98.44點，呈現連續7個月呈現上揚態勢；1月服務業營業氣候測驗點為95.47點，呈現連續4個月的上揚態勢；營建業1月營業氣候測驗點為99.92點，再次轉為滑落的局面。孫明德報告，今年除了ICT產品表現好之外，其他傳統產業也可以預估可以「負轉正」，尤其中國正在解決內捲問題，預料國際鋼價、原物料等都可能再上升，有助於傳產的補貨拉貨針對川普最新公布的臨時關稅15%，他表示有效期限只有150天，也就是5個月，後續可能就會再拿《貿易擴張法》第 232 條款或《貿易法》第301條款，而東南亞現在也最關心，現階段關稅還比較低，或許未來可能會更高，所以可能會出現新一波拉貨潮。針對美國關稅變化，台經院長張建一分析，許多關稅工具都必須要經過美國貿易代表署（USTR）、國際貿易委員會（ITC）及美國商務部調查，川普團隊很重視是可以直接徵收。依據現在行政命令，臨時關稅徵是收到10%，後續可能會增加至15%，他認為政府還是要評估現行的臨時關稅疊加優惠關稅（MFN），與原本「台美對等貿易協定」（ART）的差異有多大，但認為ART因為豁免產品多，應該還是較有利。他提到，當美國最高等法院裁示《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）違憲，等於川普最重要的殺傷性武器「對等關稅」已經被拿掉， 大刀不能用 剩下都是小刀扁鑽，這些殺傷力已經不如對等關稅，認為即便情況很混亂，但比起去年關稅壓力，今年好很多。媒體詢問，如今川普手上有《貿易法》第122、201 和301 條，《貿易擴張法》第 232 條以及1930 年《關稅法》第338 條，如何分析對台灣的影響？孫明德表示，關稅工具當中就是對等關稅範圍最廣、殺傷力最大，但現在最快的「122 條關稅最高只有15%、也只有5個月，影響沒有對等關稅高。232 跟 301 條款都必須要經過一段時間調查才能實施，且只能針對特定國家跟產業，對於川普來說今年就要選舉，經過調查再上路恐緩不濟急。至於201條款、338 條款，孫明德表示，338 條款是將近100年前的法律，「拿那個 100 年前的武器來打現在的貿易戰，很有可能在法律訴訟上或者在國際經貿協定上是站不住腳的」，不符合現在新的時代，尤其許多美國議員都是反對。他評估，川普應該會採取「組合拳」，先用122條臨時關稅課徵15%，後續再用232跟301關稅課徵。但對廠商來說，雖然未來不確定性高，但至少可以確定不會比之前高、範圍沒有之前寬。