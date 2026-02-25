萊爾富春節發財卡今（25）日抽出最後兩位幸運兒，各獲得「500股輝達（NVIDIA）股票」，市值總計超過600萬元，中獎抽獎編號分別為「0501250」與「0134123」，中獎門市分別為「竹塹關新店」、「永康榮總店」。此外，WBC經典賽即將登場，萊爾富將於指定門市進行轉播，且現場還提供免費點心，陪大家一起為中華隊應援。
萊爾富春節發財卡最後開獎！2位幸運兒成輝達股東
萊爾富推出的「馬年發財卡抽股票活動」正式進入尾聲，今（25）日下午3點於粉專進行最後一場直播，抽出最後兩位幸運兒，各可獲得「500股輝達（NVIDIA） 股票」。中獎抽獎編號分別為「0501250」與「0134123」，中獎門市分別為「竹塹關新店」、「永康榮總店」，依昨（24）日輝達收盤價估算，單筆 500股市值約新台幣302萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日之輝達收盤價為準。
中獎名單將於2月26日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於3月12日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。
萊爾富自2024年開始推出新春福袋抽股票活動，從「金蛇年發財卡」到本次「馬年發財卡抽股票」，累計已送出28位台積電股東名額與 2 位輝達股票得主，其中包含台積電股票共8張、20位100股 ，以及2位輝達股票500股。以目前收盤價估算，萊爾富福袋活動累計送出總價值約新台幣2600萬元的股票大禮。
萊爾富免費WBC經典賽轉播！現場提供免費零食
世界棒球經典賽來了，中華隊第一場賽事將於3月5日開打，萊爾富也取得愛爾達電視台授權，於指定10間門市的數位看板轉播2026世界棒球經典賽，包括4場中華隊預賽、八強賽、四強賽、冠軍賽，現場更免費提供多項點心，讓民眾能一邊吃零食喝飲料，一邊享受精彩絕倫的賽事。
轉播門市清單：松山撫遠店、北市北裕店、中山晶華店、三重重富店、林口童樂店、淡水新洲店、大安忠孝東、大安古亭站、大安龍陣店、內湖湖鑽店
即起至3月31日前，只要到全台萊爾富門市購買乖乖、双響泡、可樂果全系列品項或「臺灣尚勇爆米花棒球棍」等商品，即可立即出券抽好禮，最好康可獲得愛爾達30天觀看序號。除了抽愛爾達觀看序號，還有茶葉蛋、泡麵零食免費兌換券，以及超過40多項商品折扣券。
🟡各大超商年後禮盒出清，最低下殺3折
春節連假結束後，各大通路新春禮盒大崩盤，全家便利商店先殺69折、7-11也有部分門市禮盒5折，不過最便宜的不是全家跟7-11，萊爾富今（25）日開跑禮盒出清檔期，指定品項下殺3.3折至6.1折，熱門的紅帽子藍盒只要399元，還有紅帽子法蘭酥禮盒只要119元，超商價格一定要衝。各大超商春節禮盒出清品項、價格一次看這邊。
資料來源：萊爾富
