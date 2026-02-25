我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王百瑜（如圖）回歸演藝圈，透露將會參與綜藝、戲劇等，近期則客串了一部BL劇，在劇中飾演男主角的母親。（圖／伊林娛樂提供）

女星王百瑜淡出演藝圈長達20年，去年加入伊林大家庭，今（25）日出席開工活動，53歲的她風采依舊，1996年她和演員黃建群結婚，豈料臨盆前發現婚姻疑似遭第三者介入，一氣之下結束短命婚。而她消失螢光幕前轉戰房地產事業，在日本東京置產，王百瑜受訪時低調表示手上有3間房在出租中，成功躍升包租婆。王百瑜相當有投資眼光，近幾年轉戰房地產事業，並在日本東京置產，她坦言有感於演藝圈收入不穩定，所以開始學習理財，曾考慮從事美容相關行業，但覺得房地產更具保值性。被問到手上有幾間房子？王百瑜回答：「隨時有在看。」目前則有3間出租中，成為名副其實的包租婆。而53歲的她，外型保養得宜，加入伊林娛樂坦言難免感到焦慮，尤其公司旗下都是俊男美女，新的一年會參與綜藝、戲劇等，並透露自己近期客串了一部BL劇，在劇中飾演男主角的母親，至於未來發展則抱持開放態度，由公司安排。王百瑜重回演藝圈，感情狀況也受到關注，離婚之後目前仍是單身，她坦言對感情比較沒有想法，現在則成為「追星女」，著迷於GD（權志龍），還趁過年期間快閃曼谷36小時看演唱會，整個人可說是越活越年輕。