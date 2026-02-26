40歲韓國男星神童是天團Super Junior（簡稱SJ）成員之一，近來他主持占卜實境節目《天機試煉場》，並在決賽前哨戰中擔任個案，讓塔羅老師漢娜與女巫雪花替自己算命，沒想到卻算出他和SJ成員其實都沒有私交，以及許多家族業力、和父母的關係失和以及不相信人性等等，讓他數度表情垮掉，神童也直白問，「SJ裡面我最能相信誰？」讓主持人姜智榮傻眼，「他連他們都不相信嗎！」

▲神童（右）在《天機試煉場》中被塔羅師漢娜點出與SJ都沒有私交，他也直白問團體中最能相信誰。（圖／翻攝自disneyplus）
神童不相信SJ？和希澈只為工作見面

神童在節目中尋求人生意見，一直公開表態想結婚生子的他，卻被漢娜與雪花不約而同算出，他其實不相信女性，說想戀愛都只是說說而以，並且和父母的關係也不和，讓神童臉直接歪掉，坦承和父母早已斷絕往來。也因此神童逐漸放下心防，好奇問兩位專家，SJ成員中誰是可以相信的人，把主持人嚇了一跳，「他竟然這麼認真問這種事」，姜智榮傻眼，「他連他們都不相信嗎！」

沒想到漢娜看了一下牌面就笑出來，「你似乎都跟他們保持距離，那對你來說只是工作。」神童再度臉歪，漢娜又說，因為工作的關係，神童偶爾會跟希澈見面，但只要沒了工作往來，就會和他保持距離，神童認同，「如果希澈不紅了，我可能就沒那麼喜歡他。」

不過神童也解釋，自己的確很常半開玩笑地跟成員們說，彼此保持一點距離，這樣關係才會長久，大人式的友誼也獲得不少認同，不僅如此，兩位專家更表示神童會晚婚，對象會在2028年左右出現，讓他非常期待。

《天機試煉場》上線時間、收看平台

觀看分級：15歲以上可觀看
類　型：節目、生存遊戲、靈異
語　言：韓文
集　數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收　看：Disney+

《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。

