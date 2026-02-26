我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」首戰昨（25）日落幕，「黃衫軍」中信兄弟以3：7不敵日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹，總教練平野惠一賽後表示，選手在賽後都有不甘心的表情，唯有持續與強隊交手，自己才會更強。平野指出，日本人其非常承認台灣人的潛力很高，兩地的差距一定會越來越小，「不論是海外留學或是學東西，大家都會自發性地想要變得更強，我覺得這樣的機會真的非常好。」兄弟前役雖然在首局先馳得點，但投手群不敵軟銀打線的兇猛火力，最終以3：7逆轉落敗，吞下自2024年以來的對日職球隊3連敗。兄弟總教練平野賽後表示，知道季前要跟軟銀交手的瞬間，心中有種「哇，真的太好了！」的想法，他直言與強隊交手是非常重要的事情，「如果一直跟弱隊打，我們絕對沒辦法變得更強。」平野透露，賽後選手們都抱持著不甘心、遺憾的表情，「為什麼這些投手能投出這樣的球？、「為什麼這些打者能打出這樣的球？」，平野相信這些「為什麼」對選手來說都是非常好的刺激，會讓大家想要去更多學習、提升自己。平野直言，日本人其實都非常承認台灣人的潛力很高，也相信台日之間的差距一定會越來越小，「像5年前，日本人對台灣選手的評價可能只是『哎呀，好厲害喔』就結束了。但這幾年可以看到我們選手一直往海外發展，不論是留學或是學東西，大家都會自發性地想要變得更強，我覺得這樣的機會真的非常好。」此役軟銀後援投手尾形崇斗中繼3局，飆出7次三振，讓兄弟打線一籌莫展。平野認為，不只是尾形，軟銀的其他投手都很強，「我們每天都在強調要如何去面對頂級投手、如何去應對與攻克，相信經過這場比賽，選手應該有更深刻的了解。」結束與軟銀的交流賽，兄弟將全面進入春訓中後段的實戰狀態，平野指出，農曆新年間有空窗期，該如何將強度提升，就是之後的課題，「不過大家的動作看起來比想像中好，看得出來大家在春節期間都有保持自覺、有自己去做一些訓練。」