我是廣告 請繼續往下閱讀

▲侯佩岑近日在社群PO影片，但疑似因濾鏡開太大，讓五官看起來很不一樣。（圖／侯佩岑小紅書）

48歲女星侯佩岑近年將演藝事業重心轉移到中國，日前她在社群PO出化妝老師拍的照片及影片，但不料卻被粉絲質疑她修修臉，變得跟以前差很多。而近日她再PO出當天影片，表示「聽說有人覺得不像我」，正面回應網友質疑，卻又疑似因濾鏡開太強，五官看起來明顯變形，讓不少網友直呼「看起來好假」。侯佩岑日前在小紅書PO出一段化妝老師幫她拍的照片及影片，但不料卻被粉絲質疑修修臉，變得跟以前差很多，直呼「完全認不出」。而近日，她再度公開當天拍攝影片，正面反擊網友表示：「造型老師那天心血來潮幫我弄了新髮型，聽說有覺得這樣看起來不像我，那今天就讓這個新鮮版侯佩岑來跟大家一起開工吧～」但不料影片中的侯佩岑，不只五官看起來明顯變形，就連臉都整個小一圈，疑似是因為濾鏡開太大，導致失去了原本的自然感，反而變得很假，讓許多網友忍不住表示「濾鏡一定要開得這麼強嗎？把原本的美貌都蓋住了」、「這頭髮怎麼像戴了個假髮套一樣」。侯佩岑去年以47歲高齡參加中國人氣選秀節目《乘風2025》（浪姐6），以驚人毅力與多變舞台表現，最終成功成團出道，迎來事業第二春。之後她更跨足喜劇領域，受邀擔任《喜劇之王單口季》的飛行導師，以犀利又不失優雅的幽默感打破過往「甜心主播」的框架，展現出知性之外的諧星潛力。私生活方面，侯佩岑與黃伯俊結婚至今已邁入第15年，兩人的婚姻生活低調穩固且相互支持。儘管過去曾因社群平台的感性發文一度引發婚變猜測，但她隨即以「整理衣櫥的斷捨離」幽默澄清，並坦言婚姻中難免有磨合與新狀況，關鍵在於大智慧的溝通。近年她將事業重心移往大陸，黃伯俊不僅給予充分的空間讓她追求演藝夢想，更以「鬆弛感」成為她最強大的心理後盾，展現出老夫老妻踏實且平淡的幸福。