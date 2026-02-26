我是廣告 請繼續往下閱讀

飲食過量、消化不良 中醫：容易囤積在胃

消食順氣茶

元宵節將至，吃湯圓，有「花好月圓」的美好寓意。但中醫師提到，一名50歲女性平時喜歡吃甜食，某次更一口氣吃了7顆包餡大湯圓，導致連續幾天胃部泛酸、脹氣不適，就醫後才緩解。中醫師提醒，湯圓為糯米製品，屬於高熱量、不易消化的精緻澱粉，過量食用可能會有腸胃積食、脹氣風險。台北慈濟醫院中醫師林亞萱指出，糯米具有濃稠的特性，容易造成腸胃負擔，元宵節又緊隨在農曆新年之後，年節聚餐時許多民眾飲食習慣改變，吃得比往常份量更多、口味更重，再攝取過量湯圓時，便可能導致消化不良。林亞萱說，中醫觀念而言，消化不良的原因概略分為「脾胃虛弱」與「濕熱體質」2類，前者消化能力不佳，容易造成食物囤積在胃中，導致腹脹、胃痛或腹瀉症狀，可以山藥、薏仁、半夏或陳皮等健脾理氣的藥物緩解。林亞萱提到，後者多與飲食油膩、生活作息不規律有關，通常伴有解便黏稠不暢、胃酸過多等症狀，可以黃連、茯苓等清熱利濕疏通治療。針對節慶飲食過量、輕度消化不良的情況，林亞萱表示，可藉由「穴位」幫助消化，從雙手握拳開始，輕敲肚臍兩側約3指寬處的天樞穴，及天樞外側三指寬處的大橫穴，持續3至5分鐘，可協助調理腸胃蠕動、防止便秘。同時也分享一款適用於多數民眾的日常茶飲「消食順氣茶」，可作為飲食調整的輔助選擇。山楂、陳皮、炙甘草各15克若容易便秘：可加入決明子，有助潤腸，可明目、緩解眼睛乾澀。若想加強健胃：可加入山藥、茯苓，協助脾胃運化。若想增加甜味：可加入未削皮的水梨，亦有止咳功效；或以少量冰糖提味。鍋中加入500cc水，煮滾後放入上述材料。小火煮10–15分鐘，溫熱飲用。林亞萱提醒，享用湯圓時應以「適量、細嚼慢嚥」為原則，避免一次大量攝取高油、高糖或糯米類食物。若腸胃出現不適，應盡速就醫，不要輕易嘗試網路上的養胃偏方，每個人體質有所差異，任意嘗試恐導致反效果。