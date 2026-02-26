我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭照新去年6月主持減重活動「星燃計畫」起跑記者會，當時體重112.5公斤。（圖／台中市政府提供，2026.02.26）

台中市長盧秀燕昨透露3月中旬訪美行程，談及對「疑美論」的看法，但今天未公開露面。媒體追著副市長鄭照新狂問訪美一事，鄭照新僅表示自己的減重計畫還在進行中，因此主動留守，其餘細節守口如瓶。鄭照新從政前僅76公斤，去年參加市府「星燃計畫」宣告減重失敗，上個月重新再來，持續運動、減少飲食、規律作息3項並重，短短7週從112公斤降到99公斤，甩掉13公斤肥肉。盧秀燕除了星期二上午主持市政會議，本週4個上班日都沒公開行程，媒體今（26）日在中市府的全國原住民族運動會籌備處揭牌典禮後，追著鄭照新問市長這兩天在忙什麼？希望他釋出更多出訪美東的細節，他表示剛開春就遇到228連假在即，盧秀燕忙著召開內部會議，打理市政的內部工作。對於訪美行程，鄭照新表示必須尊重安排方與市府的默契，時間到了就會對外公佈，但自己不在團員名單中，因為「我的減重計畫還在持續，所以我決定留守」。盧秀燕2024年參訪美東時，由出身外交體系的副市長黃國榮陪同，此次黃國榮也參與訪美細節的安排。鄭照新身高176公分，30歲時體重76公斤，曾被形容長得像年輕時的張信哲，但從政後體重直線上升，去年6月親自主持市府發起的減重活動「星燃計畫」起跑記者會，當時體重112.5公斤，3個月後宣布減重失敗。今年初他再接再厲，7週以來瘦13公斤，第一階段減重目標是90公斤。曾說「變胖是職業傷害」的他，體重難得掉到100公斤以下，鄭照新笑說雖然圓肚還在，但年後團拜時「西裝扣子終於扣上了」！一個多月來他力行運動、食量減半、作息正常等3大原則，整個人精神變好、睡覺時不再因打呼被兒子嫌吵，除了想瘦到90公斤以下，也希望脂肪肝、尿酸、血壓都不再是紅字。鄭照新分享心得時表示，自己每天游泳30分鐘到一小時，若沒時間游泳就改健走，或陪兒子打籃球；平常睡眠充足盡量不熬夜，食量減半但不忌口。他表示每天還是把工作排得滿滿的，只要有事忙，注意力就不容易放在吃的上面。