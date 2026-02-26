我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布，3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，凡家有12歲以下子女的家長，每日可彈性減少1小時工時，市府並將補貼該小時薪資的8成。然而，商總理事長許舒博質疑，政策不應該要一體適用，反問如果像是鴻海創辦人郭台銘也有幼子，難道也要政府買單，呼籲還是採取鼓勵性質，避免勞資對立。蔣萬安今日宣布家長大紅利，自3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，凡公司登記與戶籍設籍於台北市家中有12歲以下子女的家長，若企業願意在不減薪的情況下每日減少1小時工時（如：延後1小時上班或提早1小時下班），市府將補助8成薪資差額。然而，許舒博直言，雖然企業不反對友善育兒，但如何執行上有待商榷。首先，他提到「公平性」問題，質疑育兒措施是否研擬「薪資上限」，如果郭台銘也有12歲以下的孩子，「若他也申請，政府要怎麼補助？難道連高薪職務的薪資補貼都要讓政府買單嗎？」其次，他強調，各企業規模與人力調度能力不同，若強行推動恐造成企業營運上的困擾。若政策缺乏彈性且補助對象不明確，恐怕會引發勞資間的矛盾。與其由政府全面買單高薪族群的減工薪資，不如將資源精準投放，並透過輔導與鼓勵，讓友善育兒環境真正落實。因此，他建議，政策應為鼓勵而非強迫，考量企業規模差異，不應一體適用，應以獎勵方式帶動企業加入；勞資協商預留彈性，如「論件計酬」或「責任制」職位難以直接縮減工時，應該要自行協商。最後，建議市府是鼓勵企業支持友善措施，並給予企業「定額補貼」，而非直接補貼員工個人時薪的8成。