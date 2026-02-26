我是廣告 請繼續往下閱讀

▲milet在她的IG公布確定參與2026年大港開唱。（圖／翻攝自milet IG@milet_music）

全台樂迷與動漫粉準備暴動！一年一度的獨立音樂盛事大港開唱再度公布卡司陣容，重磅宣布日本超人氣現象級歌姬milet將到高雄開唱。milet可說是神曲製造機，曾演唱過《鬼滅之刃》與《葬送的芙莉蓮》等爆紅動畫主題曲，她也在IG上宣佈將參與大港開唱。青春期在加拿大度過的 milet，擁有獨特迷人的沙啞嗓音與標準的英文腔調。回顧她的音樂之路，起步便展現了驚人氣勢，2019年3月她以出道曲〈inside you〉正式進軍樂壇。這首歌特別邀請搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru 操刀製作，一推出即以黑馬之姿霸氣橫掃日本各大人氣音樂榜。剛出道就狂拿新人獎的她，更接連為《QUEEN醜聞專門律師》、《JOKER×FACE》、《七個祕書》、《偽裝不倫》多部熱門連續劇演唱主題曲，奠定她新時代日劇歌曲天后的地位。除了個人單曲成績斐然，milet更是近年現象級動漫的「神曲製造機」。她曾與狼人樂團 MAN WITH A MISSION 合作演唱電視動畫《鬼滅之刃刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉與片尾曲〈熱戀不已〉，在全球引發熱烈迴響。隨後更連續兩季為超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》獻唱片尾曲，溫暖的嗓音深深擄獲無數動漫迷的心。milet 的頂尖實力也讓她接連登上「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」等日本指標性音樂祭舞台，甚至受邀在 2020 東京奧運閉幕式獻唱〈愛的讚歌〉，獲得各領域聽眾的高度認可。就在 2024 年，她更憑藉動人單曲〈hanataba〉榮獲「日本唱片大賞 最優秀歌唱獎」殊榮，歌唱實力備受樂壇最高肯定。從站上萬人體育館舉辦大型巡演，到近期跨足影視圈首次主演電影，milet始終不斷突破自我的極限與邊界。她在台灣同樣擁有極高的號召力，過去曾兩度來台舉辦專場演唱會，每一次門票開賣皆締造秒殺佳績，許多樂迷至今仍對她 2023年首次來台時創下「2秒瞬間完售」的神級紀錄記憶猶新。現在她將到高雄開唱，絕對是本屆陣容中最不容錯過的重磅亮點。