全台樂迷與動漫粉準備暴動！一年一度的獨立音樂盛事大港開唱再度公布卡司陣容，重磅宣布日本超人氣現象級歌姬milet將到高雄開唱。milet可說是神曲製造機，曾演唱過《鬼滅之刃》與《葬送的芙莉蓮》等爆紅動畫主題曲，她也在IG上宣佈將參與大港開唱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲milet在她的IG公布確定參與2026年大港開唱。（圖／翻攝自milet IG@milet_music）
▲milet在她的IG公布確定參與2026年大港開唱。（圖／翻攝自milet IG@milet_music）
剛出道就狂拿獎　新時代的日劇歌曲天后

青春期在加拿大度過的 milet，擁有獨特迷人的沙啞嗓音與標準的英文腔調。回顧她的音樂之路，起步便展現了驚人氣勢，2019年3月她以出道曲〈inside you〉正式進軍樂壇。這首歌特別邀請搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru 操刀製作，一推出即以黑馬之姿霸氣橫掃日本各大人氣音樂榜。剛出道就狂拿新人獎的她，更接連為《QUEEN醜聞專門律師》、《JOKER×FACE》、《七個祕書》、《偽裝不倫》多部熱門連續劇演唱主題曲，奠定她新時代日劇歌曲天后的地位。

神曲製造機！《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》都有milet

除了個人單曲成績斐然，milet更是近年現象級動漫的「神曲製造機」。她曾與狼人樂團 MAN WITH A MISSION 合作演唱電視動畫《鬼滅之刃刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉與片尾曲〈熱戀不已〉，在全球引發熱烈迴響。

隨後更連續兩季為超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》獻唱片尾曲，溫暖的嗓音深深擄獲無數動漫迷的心。milet 的頂尖實力也讓她接連登上「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」等日本指標性音樂祭舞台，甚至受邀在 2020 東京奧運閉幕式獻唱〈愛的讚歌〉，獲得各領域聽眾的高度認可。就在 2024 年，她更憑藉動人單曲〈hanataba〉榮獲「日本唱片大賞 最優秀歌唱獎」殊榮，歌唱實力備受樂壇最高肯定。

從站上萬人體育館舉辦大型巡演，到近期跨足影視圈首次主演電影，milet始終不斷突破自我的極限與邊界。她在台灣同樣擁有極高的號召力，過去曾兩度來台舉辦專場演唱會，每一次門票開賣皆締造秒殺佳績，許多樂迷至今仍對她 2023年首次來台時創下「2秒瞬間完售」的神級紀錄記憶猶新。現在她將到高雄開唱，絕對是本屆陣容中最不容錯過的重磅亮點。


看更多相關新聞

妮妃雅、李竺芯大港開唱首合體！粉絲嗨喊：想看2痟查某一起發瘋

2026大港開唱！陽帆來了　粉敲碗《分手擂台》經典：拜託合體傘靈

登大港開唱喊「音樂是政治」！饒舌歌手聲援：請為台灣加油

 

相關新聞

廣末涼子爆「靠吃藥撐大港開唱」！來台前急看診　疑藥物使用不當

廣末涼子遭逮捕！「10天前登大港開唱」狀態驚人　車禍場面疑流出

大港開唱陣容全曝光！閃靈樂團強勢壓軸出場　還驚見「貓王」登台

楊大正首任前妻參戰！大港開唱新一波卡司出爐　奧運國手也將登台