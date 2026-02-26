我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布，3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，凡家有12歲以下子女的家長，每日可彈性減少1小時工時，市府並將補貼該小時薪資的8成。中小企業總會理事長李育家受訪表示，全台灣171 萬家中小企，工作樣態各行各業不相同，育兒減少工時恐難以落實，即便政策立意良善，但若造成其他困擾，就會抹殺了良善思考。蔣萬安昨宣布，自3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，凡公司登記與戶籍設籍於台北市家中有12歲以下子女的家長，若企業願意在不減薪的情況下每日減少1小時工時（如：延後1小時上班或提早1小時下班），市府將補助8成薪資差額。李育家受訪表示，全國中小企171 萬家，包含個人商店、有的是餐廳、飯店、工廠，每個工作樣態不太一樣，認為12歲以下子女的家長，若企業願意在不減薪的情況下每日減少1小時工時是立意良善，但中小企內部能不能補充人力、績效評估及生產中斷問題，這是制定政策需要配套，才可能比較周全。他說，「除非他是在辦公室，大家互相支援還 OK；但如果你是在商店，那這一缺了就會影響業務。」另外，他提到目前該計畫僅編列550萬元，採取試辦效果，但是「政令無戲言」，一個政策制定，良善的意圖是沒有錯，但考量要盡量周全，否則又產生另外一個問題出來。中小企占台灣企業98.9% 以上，從業人員也相當多，應該如何面對台灣少子化議題？李育家說，地方政府有地方政府思考的點，但是中央有中央的思考點，認為台北市勞動局制定政策以前應該與勞動部進行交流，才有辦法制定比較完整的政策，「良善的政策、對百姓有利、做對的事，我們都願意接受，也可以配合。」