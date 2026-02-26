我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三浦璃來（左）用眼神拿捏木原龍一。（圖／翻攝自YouTube テレ東スポーツ）

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在2026冬季奧運中拿下金牌，兩人互動非常像情侶，卻又說只是搭檔、家人關係，非常耐人尋味，許多粉絲都挖出他們過去受訪的片段，誇他們簡直像夫妻搞笑藝人，一搭一唱非常有亮點，某次木原龍一被問到第一次跟三浦璃來試滑的感想，他說花了5分鐘就很合拍，三浦馬上瞪他一眼，「還要5分鐘？」墓園馬上道歉重講，粉絲都笑稱，「三浦太可愛了，一個眼神馬上拿捏。」三浦璃來和木原龍一的互動在社群上瘋傳，有人在Threads上分享一段木原龍一過去受訪的片段，當被問到和三浦剛開始配合的時候，就能滑出這樣的速度嗎？木原說，「是的，很自然就達到了，大概5分鐘。」沒想到三浦在旁邊冷笑，「不是滑的當下就感受到了嗎，還要5分鐘？」木原龍一聽了馬上改口，「抱歉剪掉，滑的當下就感受了！」許多網友看了都被他們的互動逗樂，「是天生的搞笑藝人嗎」、「龍一求生欲超強」、「真的會被這倆笑死」、「龍一真的覺得害怕」。對於三浦璃來和木原龍一之間的關係，他們在冬奧結束後接受訪問，也被主持人問到這題，他們一口同聲表示，是超越夥伴、搭檔的關係，像家人一樣，「就留給大家自行想像囉」！24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。