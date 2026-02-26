向來以直率、性感形象活躍於舞台的歌手陳芳語，私底下的感情與生活近況總是備受外界關注。原來她一直低調關注一名3歲的印尼籍小男孩，把他當作自己兒子一樣對待。此外，她也證實，今年春節確實帶著另一半與爸爸媽媽一家人溫馨團聚。滿臉幸福的她直呼，能夠坐在同一張桌子前好好吃一頓飯，就是最簡單卻也最珍貴的幸福。
陳芳語低調做公益 關注差點被遺棄的寶寶們
讓陳芳語母愛氾濫、緊緊抱在懷裡捨不得放手的3歲小男孩，是台灣關愛基金會（關愛之家）裡化名為「海軍」的印尼籍寶寶。海軍曾是黑戶寶寶，他的母親於懷孕期間遭遇伴侶被遣返，
身為失聯移工的她，不僅要擔憂在台生存，背負印尼家鄉年邁父母的撫養重擔。在最絕望時刻，被引介下到關愛之家，獲得安心產檢與待產環境，海軍也因此獲得照顧。
陳芳語表示，自己本來很擔心、不想勉強孩子一起拍照，但在海軍充滿期待與發亮的眼神中，獲得了安全感。看著曾經面臨生存危機的寶寶，在專業照顧下長成愛笑的男孩，讓連續5年低調擔任公益大使的她感動不已。
身處忙碌高壓演藝圈 與孩子相處成為療癒解藥
談起與關愛之家的緣分，陳芳語表示，在求學時期，她曾與同學一起前往探訪，當時感受到照顧者的用心，也被孩子們努力追夢的力量深深打動，當時許下心願總有一天要以自己的影響力幫忙。
回首5年的行善歷程，她的心境也有了極大的轉變。5年前初次接觸時，看著總愛討抱抱的孩子，她心裡滿是不捨。現在她看見的不再只是弱勢，而是生命強大的韌性。在忙碌的高壓演藝生活中，與這群單純、渴望愛的孩子相處，反而成了她獲得內心平靜的最強解藥。
陳芳語呼籲！社會上有更多黑戶寶寶待關注
陳芳語期盼自己能化身為一扇窗，讓大眾看見這些孩子背後的故事與勇氣，因為他們不該只是統計報表上的冰冷數字，而是真實、渴望陽光的生命。隨著失聯移工人數在五年內陡升至近9.5萬人，意味著社會上有更多像海軍這樣面臨生存風險的透明孩子。她積極呼籲各界一起支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，為這群孩子搭建一把保護傘。
我是廣告 請繼續往下閱讀
讓陳芳語母愛氾濫、緊緊抱在懷裡捨不得放手的3歲小男孩，是台灣關愛基金會（關愛之家）裡化名為「海軍」的印尼籍寶寶。海軍曾是黑戶寶寶，他的母親於懷孕期間遭遇伴侶被遣返，
陳芳語表示，自己本來很擔心、不想勉強孩子一起拍照，但在海軍充滿期待與發亮的眼神中，獲得了安全感。看著曾經面臨生存危機的寶寶，在專業照顧下長成愛笑的男孩，讓連續5年低調擔任公益大使的她感動不已。
身處忙碌高壓演藝圈 與孩子相處成為療癒解藥
談起與關愛之家的緣分，陳芳語表示，在求學時期，她曾與同學一起前往探訪，當時感受到照顧者的用心，也被孩子們努力追夢的力量深深打動，當時許下心願總有一天要以自己的影響力幫忙。
回首5年的行善歷程，她的心境也有了極大的轉變。5年前初次接觸時，看著總愛討抱抱的孩子，她心裡滿是不捨。現在她看見的不再只是弱勢，而是生命強大的韌性。在忙碌的高壓演藝生活中，與這群單純、渴望愛的孩子相處，反而成了她獲得內心平靜的最強解藥。
陳芳語呼籲！社會上有更多黑戶寶寶待關注
陳芳語期盼自己能化身為一扇窗，讓大眾看見這些孩子背後的故事與勇氣，因為他們不該只是統計報表上的冰冷數字，而是真實、渴望陽光的生命。隨著失聯移工人數在五年內陡升至近9.5萬人，意味著社會上有更多像海軍這樣面臨生存風險的透明孩子。她積極呼籲各界一起支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，為這群孩子搭建一把保護傘。