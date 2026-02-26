我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳芳語（左）從學生時期就立志總有天要發揮自己的影響力，協助台灣關愛基金會的小朋友們。（圖／台灣關愛基金會提供）

向來以直率、性感形象活躍於舞台的歌手陳芳語，私底下的感情與生活近況總是備受外界關注。原來她一直低調關注一名3歲的印尼籍小男孩，把他當作自己兒子一樣對待。此外，她也證實，今年春節確實帶著另一半與爸爸媽媽一家人溫馨團聚。滿臉幸福的她直呼，能夠坐在同一張桌子前好好吃一頓飯，就是最簡單卻也最珍貴的幸福。讓陳芳語母愛氾濫、緊緊抱在懷裡捨不得放手的3歲小男孩，是台灣關愛基金會（關愛之家）裡化名為「海軍」的印尼籍寶寶。海軍曾是黑戶寶寶，他的母親於懷孕期間遭遇伴侶被遣返，