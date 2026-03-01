高麗菜不用放冰箱！一名網友在Threads上分享媽媽以兩碗清水水養高麗菜，兩週後竟依然清脆新鮮，引發3.1萬人按讚討論。事實上，「高麗菜水耕法」早期曾流行過，有高麗菜達人指出，只要將菜心朝下放入容器、每2至3天換水並維持通風陰涼，即可延長保鮮時間，不僅不占冰箱空間，還能視需求剝葉食用。農糧署與新北市農業局也曾分享完整水耕與栽培步驟，秋冬更適合操作，甚至可持續生長2至3個月並開花。

高麗菜沒放冰箱！媽媽「聰明1招」2週後清脆新鮮

一名網友近日在Threads分享生活趣事，透露因客人送來太多蔬菜，冰箱實在塞不下，媽媽乾脆把兩顆高麗菜「養」在陽台。從照片可見，她在地上擺放兩個裝水的小碗，將高麗菜根部朝下對準碗口架好，就這樣以簡單方式水養。原PO表示，原本只是權宜之計，沒想到兩週後高麗菜依然存活，切開仍清脆新鮮，讓他相當驚訝。

▲原PO媽媽在地上擺放兩個裝水的小碗，將高麗菜根部朝下對準碗口架好，就這樣以簡單方式水養，2週後切開依然清脆新鮮。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文曝光後，立即吸引3.1萬人按讚，眾人紛紛驚呼長知識了，「原來菜可以這樣養的嗎」、「要吃多少拔多少」、「學到新知識，聰明過人的媽媽」、「有個去買顆高麗菜來養的衝動」、「哇～根本生活智慧王」。

另外，也有內行網友已經實測過，「水記得每天換，我下面這顆放兩個禮拜依然翠綠」、「10年前很流行水養高麗菜」、「其實高麗菜根部抱著濕的廚房紙巾，外面塑膠袋裹緊不透風冰冷藏，每次吃都用撥的一片片，可以吃一個月都還很新鮮」、「要長根只要下面有塑膠袋悶著水汽聚集就能生根， 要活的久，太陽不能太大，不能長日照」。但也有人提醒，「這個水耕種法會越種越不甜喔～之前種了一顆」。

高麗菜水耕法怎麼做？達人一次教會　新北市農業局曝養菜心6步驟

事實上，過去有高麗菜達人在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，高麗菜不一定非得冷藏，只要將莖部朝下置於水盆中，讓根部吸水，每3天換水一次，就能延長保鮮時間，同時不占冰箱空間。

有網友實測表示，甚至可維持2個月仍保持翠綠，炒後依然甜脆；若未一次食用完畢，可按需求剝取葉片，剩餘部分繼續水養，菜葉仍會生長。

▲過去有高麗菜達人在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，高麗菜不一定非得冷藏，只要將莖部朝下置於水盆中，讓根部吸水，每3天換水一次，就能延長保鮮時間。（圖／記者徐銘穗攝）
農糧署過去也提醒，高麗菜若置於常溫環境，應放在通風陰涼處，約可保存2至5天。至於想進一步觀賞栽培，新北市農業局曾在臉書粉專分享「高麗菜水耕種植法」，特別適合秋冬（9月至隔年3月）操作，可讓菜心重新長成植株。

1.從菜梗處切開高麗菜，保留菜心，其餘葉片可食用。

2.修除較硬菜梗，靜置半天使傷口乾燥。

3.將菜心放入玻璃容器，水位略高於底部。

4.置於室內陽光充足處，約兩天換水一次。

5.若莖部腐爛可切除，之後會逐漸長出鬚根。

6.約一個月後可見開花，根部健康情況下可觀賞2至3個月。

▲新北市農業局曾在臉書粉專分享「高麗菜水耕種植法」，特別適合秋冬（9月至隔年3月）操作，可讓菜心重新長成植株。（圖／翻攝自臉書粉專「新北市農業局-稼日蒔光」）
資料來源：新北市農業局

