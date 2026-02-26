我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向太（如圖）曾分享自己為了寵郭碧婷，在台北買下4塊地，全都送給她。（圖／向太Tiffany小紅書）

▲向華強（如圖）表示他和向太已經決定，遺產以後透過信託交給郭碧婷管理。（圖／向華強抖音）

▲向家拍攝全家福，左起為小奶皇、向華強、向太、龍眼、郭碧婷。（圖／微博＠向太Tiffany）

42歲女星郭碧婷2019年嫁給香港男星向佐，成為向家媳婦，深得婆婆「向太」陳嵐的喜愛，公公向華強昨（25）日也放話，已立遺囑，未來過世後，家產將以信託基金的方式交由郭碧婷管理，這筆錢包括公司股票、珠寶、藝術品等等，市值估計高達2000億台幣。此事掀起外界關注。向太、向華強夫妻近年經常透過抖音、小紅書分享自己的理財與處世觀念，向太去年就在影片中提到，自己與郭碧婷完全沒有婆媳問題，非常喜歡這個媳婦，郭碧婷想做的事情，她能力所及範圍絕對全力支持。至於郭碧婷為什麼需要這麼大塊的土地？向太透露，，可能會把內部設計成貓區、狗區甚至鳥區，再種植她喜歡的植物，打造成一個療癒小天地。向太笑說郭碧婷有找設計師了，但還沒討論出滿意的方案，所以目前還在規劃中，她也不介意，覺得媳婦開心就好，任憑她處理這些地皮。從向太的言談中就可以看出她對郭碧婷的寵愛，而向華強一向是「婦唱夫隨」，向太的意見擺在第一，所以當向太說遺產成立信託基金後要交給郭碧婷管理，他也舉雙手贊成。向華強說他們夫妻都相信郭碧婷一定可以好好打理這些財產，讓財富可以繼續保留到孫子、孫女長大再繼承。至於為何跳過大兒子向佐、小兒子向佑，而是想把遺產交給郭碧婷和孫輩，，將來孫子如果沒錢讀書怎麼辦，超級疼孫的他們絕不允許這種情況發生。郭碧婷自2019年嫁入向家後，先後生下1女1子，女兒小奶皇目前約6歲、兒子龍眼4歲。向華強說他們夫妻倆現在每天最期待的是，就是跟孫子孫女視訊，那也是因為郭碧婷把小孩教得很好，讓他們很放心。據悉，郭碧婷目前帶著兩個小孩在台北娘家生活，主要是因為郭碧婷爸爸生病了，她想盡孝陪伴，才沒跟著向佐住在香港，而郭碧婷女兒目前念的是國際學校，兒子還在幼兒園。