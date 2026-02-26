我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（26）日在「2026台日棒球國際交流賽」交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹，不過打線遭到軟銀投手群封鎖，最終以0：4輸球。不過賽中仍有焦點，軟銀先發投手徐若熙主投3局無失分，還飆出158公里火球，也讓曾豪駒比較安心。徐若熙今日披上軟銀球衣，對決中華隊打者，主投3局無失分，用44球，被敲出1安，送出2次三振、1次保送，最快球速158公里。賽後曾豪駒表示，日前在掌握徐若熙的狀況時，都是在實戰練習，「今天是他在第一場對外比賽，整體狀況有比他在日本狀況更好，調整上不管好球率、速度都比之前優異，這邊我們比較安心。」中華隊先發投手鄭浩均此役先發2.2局，因小腿抽筋提前退場，最終承擔敗投，曾豪駒說，「他今天真的是用全力面對軟銀打者，後續有抽筋狀態，代表在這張力下，他能否承受這個壓力，我想身體上沒問題，看後續牛棚調整。」此役中華隊打線全場只敲出2支安打，最終遭到完封，曾豪駒認為，整體對戰投手的攻擊表現，與軟銀其實沒有落差太多，「但雙方的差距在於擊球的準確度，台灣投手失投對方可以掌握，但軟銀投手失投，我們打者失誤率較高，這就是差別。」曾豪駒直言，希望經過這場比賽，打者可以在下一場修正，「還有幾天時間，再把擊球的心態、想法作出修正。」