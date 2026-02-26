我是廣告 請繼續往下閱讀

▲谷翔平於24日搭乘專機回國，並於今日午後直接進入球場與球隊合流。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本隊預計於27與28日在名古屋巨蛋與中日龍隊進行壯行賽。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於今（26）日正式與日本武士隊會合，並參加在名古屋巨蛋進行的全體練習。雖然身負各界對日本隊挑戰世界棒球經典賽（World Baseball Classic）連霸的高期待，大谷在記者會中展現出冷靜與幽默，強調奪冠的關鍵不在於過去的頭銜，而是團隊的實力發揮。大谷翔平於24日搭乘專機回國，並於今日午後直接進入球場與球隊合流。在隨後的記者會中，大谷與同齡好友鈴木誠也(31歲)一同出席，氣氛相當輕鬆。針對目前的體能狀態，大谷坦言：「時差的影響還在，頭腦還有點暈暈沉沉的，但身體狀況非常健康。這個休賽季與春訓營都過得很充實，目前狀態很好。」。面對大批守候在巨蛋門口的死忠粉絲，大谷也表示會透過接下來的溝通與隊友建立默契。當被問及日本隊該如何達成二連霸時，大谷翔平展現出求勝者的嚴謹態度。他指出：「並不是因為上屆奪冠，這次就理所當然能贏。最重要的事情是打出屬於我們自己的棒球，並且專注於每一場比賽的調整。」。這次返回日本，大谷翔平雖然與鈴木誠也互動頻繁，但對於比賽態度相當認真，被問及是否會舉辦決起集會（誓師餐會）時，大谷表示：「我們來這裡不是為了吃美食，而是為了贏球。」展現出對勝利的極度專注。日本隊預計於27與28日在名古屋巨蛋與中日龍隊進行壯行賽，但根據MLB相關規定，大聯盟球員目前無法在該系列賽中上場，因此球迷若想看見大谷與鈴木誠也在場上奔馳，還需再等幾天。儘管大谷與鈴木目前仍在調整時差與適應場地，但兩位核心球員的合流，無疑為日本隊爭取衛冕注入了一劑強心針。