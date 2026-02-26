我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（26）日在「2026台日棒球國際交流賽」交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹，最終以0：4落敗。內野手吳念庭首打席就從徐若熙手中敲安，展現不錯的打擊手感，吳念庭表示，集訓至今都有將狀況保持住。有趣的是，記者會上有日媒提問，聽完國語翻譯後，吳念庭卻不知道該用哪國語言回應，最後他選擇以日語回答，成為今日記者會有趣的一幕。中華隊打線此役遭到軟銀投手群壓制，全隊僅敲出2安，其中1安由吳念庭擊出，談到自身打擊狀況，吳念庭說，從集訓到現在，都有把自己的狀況保持住，「隊友們都在調整上都還不錯，只是比賽解讀上差了一點，趁這2天比賽找到節奏，之後去宮崎還有2場比賽。」吳念庭坦言，沒有太多時間可以調整，就盡量把狀況拉高。吳念庭的首打席安打，是從「龍之子」徐若熙手中敲出，談到徐若熙此役的比賽，他指出投球節奏非常快，跟過去在中職不同，「可能是因為有投球秒數限制的關係，他很快就準備好丟每顆球。」吳念庭表示，徐若熙今日變化球掌握得很不錯，直球球速都可以投到155公里以上，「若熙有越來越調整到狀況的感覺。」有趣的是，記者會中有日媒提問，日本隊哪位選手最需要警戒，吳念庭聽完問題後卻突然不知道該以國語還是日語回答，曾經是旅日留學生的吳念庭笑說，「他用日語問，又聽完國語翻譯，不知道怎麼回答。」他最後選擇用日語回答日媒，「最應該警戒是大谷翔平，不只我，其他人也是這樣認為。」吳念庭表示大谷最難纏，不僅本身有實力，也是具有影響力的人，「有他在，不管任何狀況都要警戒。」