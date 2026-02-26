我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（26）日在「2026台日棒球國際交流賽」交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹，最終以0：4落敗。後援投手林凱威此役在第8局登板，僅用12球就演出3上3下，賽後他表示，積極攻擊好球帶，不特別去想結果。身為徐若熙的前隊友，看到徐若熙飆出158公里火球，林凱威相當開心，還透露徐若熙昨晚有到他房間聊天，「很開心，他還是跟以前一樣。」此役林凱威在第8局登板，面對3位打者，僅用12球就完成投球，還送出1次三振，投球狀態相當不錯，他表示，「上去丟沒想太多，就攻擊好球帶，盡量把自己的正式比賽感覺完全投入到熱身賽，沒去想結果，做該做的事情。」他透露，昨晚有軟銀打者的影片，「他們跟球的節奏不錯，所以期待對到他們，是支很厲害的球隊。」前隊友「龍之子」徐若熙今日以軟銀先發投手身份登板，對中華隊繳出3局無失分的好投，身為前隊友，林凱威很開心到徐若熙的精彩表現，「之前在味全，他就是獨當一面投球，現在用不一樣角度看他，是一種很欣賞，覺得他很棒，他有這個能力。」首局看到徐若熙飆出158公里的火球，林凱威笑說超興奮，「終於回來了！很替他開心。」林凱威透露，徐若熙昨晚有到他房間聊天，「很開心，他還是跟以前一樣。」此外，年僅20歲的旅日投手張峻瑋此役緊急登板拆彈，雖然最後拆彈失敗，被敲出帶有打點的安打，但林凱威也在張峻瑋退場後給予鼓勵，「我跟他說投的很棒，剛剛好被打到而已，接下來還會有挑戰。他心態很好，我覺得沒問題。」林凱威說，張峻瑋很年輕，會主動問問題，「我們的互動滿可愛的。」