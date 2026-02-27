我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鹽埕區老字號鴨肉珍是在地超過65年的鴨肉名店，吃客絡繹不絕，尖峰時段來店用餐至少都需要排隊1小時以上。(圖／高市府提供)

高雄鹽埕區老字號名店「鴨肉珍」曾獲2022年米其林必比登推薦，近日卻傳出用餐驚魂。有民眾到店內消費時，在肉燥飯中發現白色陶瓷碎片，疑似來自碗底脫落，嚇得在網路發文提醒其他饕客注意，避免誤食，引發熱議。消息曝光後，業者火速致歉並表示已更換新碗。據了解，該民眾日前至鴨肉珍大公店用餐，發現肉燥飯內出現不明白色塊狀物，經檢視確認碎片來源為陶瓷碗底座。業者表示，店內長年使用藍色紋路陶瓷碗，希望保留老顧客的用餐回憶，但因碗底設計較薄，長期碰撞後容易缺角甚至剝落。接獲反映後，業者已立即淘汰部分舊碗，並強調會加強檢討，向消費者表達歉意。高雄市衛生局接獲消息後前往現場稽查，雖未發現食材內有異物，現場餐具與瓷碗也未見破損，但確認照片內容屬實。衛生局表示，將依《食品安全衛生管理法》第15條及第44條規定裁罰業者，罰鍰金額為新臺幣6萬元以上，最高可達2億元。此外，衛生局也查出店內存在多項衛生缺失，包括食品從業人員未備健康檢查證明、員工未配戴手套、垃圾桶未加蓋、部分食材未覆蓋、私人用品未專區放置、未張貼洗手掛圖以及缺乏冷藏溫度紀錄等情形。衛生局已要求業者限期改善，若複查仍未改善，將依同法規定再處以6萬元以上罰鍰。