為了慶祝馬年，這集《鞋槓人生》要介紹Jordan Brand與Levi's攜手合作推出的馬年限定款球鞋「」，這雙鞋在外觀設計有許多小巧思，主持人18哥看到這雙鞋也勾起許多回憶，透露當時買這雙鞋還有附一件牛仔褲。這雙Jordan 3在設計上相當用心，整雙鞋充滿「馬」的元素，在側面的部分使用馬毛，而在鞋墊的部分則是印有「Year of the Horse」字樣，連大隻都想幫自己屬馬的兒子買一雙。除了馬的元素，它附贈的牌子也很有質感，外面是Levi's 裡面是Nike ，然後另一個是Nike 裡面是Levi's的Logo ，而且裡面這塊是Levi's後面是用牛仔布的皮，18哥跟大隻都在節目中大讚設計很用心。大隻表示，這雙鞋的價格算是相當佛心，在Levi's官網上定價為7200，而在AREA 02上很多尺寸都低於原價，大尺存也才1萬出頭，是非常值得入手的一雙鞋。另外18哥在節目上透露，看到這雙鞋之後勾起許多回憶，過去Jordan Brand與Levi's聯名推出一雙超大盒子的鞋款，那雙鞋限量2323雙，球鞋裡面有編號，很特別，更多精采內容請鎖定本週日的《鞋槓人生》。