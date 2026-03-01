我是廣告 請繼續往下閱讀

▲34年前，唱片公司為讓17歲、才要出首張專輯的林志穎迅速被觀眾記得，曾砸300萬在春節期間的戲院播映他的廣告，他穿著紅衣的俊秀模樣也立刻讓少男少女留下印象。（圖／摘自 IG@jimmylin）

▲林志穎（中）率領FEniX、U:NUS及F.F.O等人氣男團驚喜合體，將成名曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉重新編曲共同演繹，締造《2026紅白藝能大賞》的收視佳績。（圖／摘自 IG@jimmylin）

51歲林志穎至今仍維持凍齡外表，今年除夕夜在台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》和新生代男團與國小合唱團共同演出，拿下收視最高成績，魅力不減當年，尤其成名曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，當晚在不同台的節目，共有5個男團演唱，經典地位無庸置疑。其實林志穎1992年的2月28日發行首張專輯，至今整整34年，唱片公司曾砸300萬為他做了一個月的戲院廣告，宣傳出奇招。為了讓林志穎快速在觀眾心目中建立印象，唱片公司沒有等到專輯上市才開始宣傳，而是在專輯推出的一個月之前，他的個人廣告就在戲院放映，這一個月的期間剛好是最熱鬧的春節檔期，想看《東方不敗》、《與龍共舞》等賀歲強片的觀眾，都在正片放映前看到這位俊秀少年的畫面，年輕男女的視線更是很快被他抓住，300萬的大手筆宣傳下，林志穎專輯還沒推出就已經獲邀在綜藝節目上亮相。林志穎首張專輯除了主打歌〈不是每個戀曲都有美好回憶〉之外，第二首主打歌〈十七歲的雨季〉正好配合他當時17歲的年紀，格外能讓少男少女被打動。在堪稱奇招的電影廣告中，這兩首歌曲的音樂和MV片段都有出現，既帶出他的青春活力，也有溫文深情的一面，而林志穎的明星丰采，還真經得起大銀幕的呈現，外界那時都形容他是年紀再小一點的郭富城，同樣都是俊俏過人又有娃娃臉的可愛感。在這種強勢的行銷下，林志穎專輯一推出就大賣，個人知名度迅速爆開來，唱片公司打鐵趁熱，1992年的228才出首張專題，第2張專輯《今年夏天》，馬上在6月底上市，接著到了12月又出了第3張專輯《為什麼受傷的總是我》，頻率之快幾乎要追平小虎隊，他也很快被安排主演《逃學歪傳》、《卜派小子》等電影，橫跨影歌雙棲，更從台灣進軍香港，被譽為「台灣小旋風」。從17歲到20歲，林志穎成為紅遍台港、東南亞的偶像巨星，發展一路順暢，最剛開始的源頭，就是那「春節戲院廣告炒熱人氣」的奇招，事隔30多年，林志穎又一次在春節期間締造話題，這回則讓觀眾驚嘆於他的凍齡丰采和資深偶像的風範，也見證他多年來不變的舞台魅力，再度為他傾倒。