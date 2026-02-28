我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（28）日的娛樂熱門話題搶先看，女星謝沛恩宣布嫁給美籍男友Dana，更曝光自己的生子計畫，表示目前已在備孕中。峮峮不僅被選為中華隊應援團CT AMAZE一員，近日更赴日拍龍角散廣告，被讚是台灣之光。百萬YouTuber愛莉莎莎先前爆出日賺125萬元的超狂吸金能力，但她否認表示：「我一個月賺125萬都不到，還一天賺125萬咧！」34歲女星謝沛恩（Aggie）昨日宣布與交往4年的美籍男友Dana完成結婚登記，她也透過經紀公司表示，自己目前在備孕中。謝沛恩坦言，她與Dana從訂婚起便積極展開生子計畫，Dana務實、理性的態度化解了她對養育孩子的恐懼，讓她從不安轉為興奮期待，確定彼此已準備好踏上「擴展家庭」的旅程。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的靈魂人物峮峮入選中華隊應援團CT AMAZE，有望在經典賽上隨中華隊前往東京巨蛋應援。而峮峮在日本的人氣本就超高，近日更被網友發現默默赴日拍龍角散廣告；只見她穿著印有龍角散字樣的上衣熱舞，短短15秒影片曝光約20小時後，就吸引180萬人點閱，可見峮峮在日本的人氣有多旺，讓粉絲大讚她是「台灣之光」。百萬人訂閱的YouTuber愛莉莎莎日前遭爆開團賣膠原蛋白創下7000萬元業績，她抽成約25%，等於兩週進帳1750萬，換算下來日賺125萬元，引發熱議。對此，愛莉莎莎發文闢謠，直呼這個數字超荒謬：「我一個月賺125萬都不到！」她表示消息源於網路匿名亂傳，內容假到不行，對於此事能掀起討論讓她感到不解。