▲愛莉莎莎不僅有業配工作，還自己開設線上瑜伽課程，也投資房地產，收入管道豐富。（圖／愛莉莎莎IG@goodalicia）

百萬人訂閱的YouTuber愛莉莎莎日前遭爆開團賣膠原蛋白創下7000萬元業績，她抽成約25%，等於兩週進帳1750萬，換算下來日賺125萬元，引發熱議。對此，愛莉莎莎發文闢謠，直呼這個數字超荒謬：「我一個月賺125萬都不到！」她表示消息源於網路匿名亂傳，內容假到不行，對於此事能掀起討論讓她感到不解。愛莉莎莎因頻繁在IG、YouTube頻道炫富，分享到世界各地旅遊、置產的心得，讓外界對於她的資產與財力感到相當好奇。日前週刊報導，愛莉莎莎光是業配膠原蛋白保健品，短短兩週就進帳1750萬元台幣，等於日薪換算下來是125萬元，驚人數字立刻引發粉絲討論。對此，愛莉莎莎26日發文闢謠，否認這個假消息，「我一個月賺125萬都不到，還一天賺125萬咧」，認為這些謠言內容完全就是「假到不行的東西」，對於真實業配收益情況她則未明說。粉絲看了則紛紛留言挺她，「莎莎就算沒有日入百萬依舊還是我的女神跟賺錢目標」、「可能在說你未來一天就能賺125萬，叫人快點投資」。而愛莉莎莎的資產具體數字外界不得而知，但可以確定的是，她近年頻繁在泰國、杜拜買房，財力確實超越一般人想像。她上個月初在IG分享2025年回顧時，就透露自己在杜拜的房產共有5間，「每個都是預售屋，我都只有付5-10%頭期款，槓桿開很大，但好險有買，才到年底而已，平均漲了10%」，字字句句都在透露自己投資的眼光有多精準。