過去她曾用本名投書報刊反對同婚，還曾提倡「肝膽排石法」的民俗療法遭台大醫師蒼藍鴿打臉；近期愛莉莎莎更販售線上付費瑜珈課程，賣破3千萬元，卻被質疑專業性。

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▲愛莉莎莎過去多次因爭議發言出面道歉或是槓上網友。（圖／愛莉莎莎YouTube）

▲愛莉莎莎曾直接把白飯倒進垃圾桶，被抨擊浪費食物。（圖／愛莉莎莎IG）