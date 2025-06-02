百萬YouTuber愛莉莎莎人紅是非多，近日她業配比基尼泳裝，遭質疑謊報罩杯，引發討論。但其實愛莉莎莎的言行不只一次遭到放大審視，過去她曾用本名投書報刊反對同婚，還曾提倡「肝膽排石法」的民俗療法遭台大醫師蒼藍鴿打臉；近期愛莉莎莎更販售線上付費瑜珈課程，賣破3千萬元，卻被質疑專業性。對此，《NOWnews今日新聞》就整理關於愛莉莎莎的爭議，帶大家一次看。
📌2013年11月｜投書反同婚爭議
當時就讀大學的愛莉莎莎，曾以本名向報刊投書，表達反對同婚立場。她在文章中認為孩子成長過程需要父母性別角色的差異，並擔心同志收養會影響下一代心理健康。該言論多年後被網友翻出，指其立場保守、對同志族群不友善。
📌2020年1月11日｜選舉不投票風波
在2020總統大選投票日當天，愛莉莎莎在IG限時動態透露自己沒去投票，原因是：「媽媽想投不同人，所以我們協議都不投，結果一樣」。該發言被網友認為輕率不負責任，留言怒罵後她緊急刪文，並貼上投票用品照片企圖緩解爭議。
📌2020年4月｜原住民約會言論爭議
愛莉莎莎在IG提及即將前往台東拍攝「原住民約會」企劃，並要求來賓條件為「很有原住民味道的、不要已經漢化的」。此話引來歧視疑慮，她初期否認，表示「有偏見才會這樣想」，最終修改內容並發文道歉。
📌2020年11月～2021年2月｜肝膽排石法爭議
愛莉莎莎拍影片宣稱喝橄欖油與葡萄柚汁可排出膽結石，引起外界與YouTuber、台大醫師蒼藍鴿批評「內容錯誤、恐導致誤信」。愛莉莎莎回應影片中強調自己做足功課，不排除提告，引發更大反彈。最終她道歉並下架影片。
📌2021年5月｜萬華疫情與救護車聲音言論
疫情爆發初期，住在萬華的愛莉莎莎在限動中形容自己住在「毒窟萬華」，又抱怨「救護車聲太吵讓人睡不好」，建議大家買耳塞，引起大量批評。網友指責她欠缺同理心、言語對萬華區民眾貼上歧視性標籤。
📌2023年6月｜Me Too失言風波
台灣正值Me Too運動熱潮之際，愛莉莎莎於IG寫下「大家都在Me Too，我也來爆料一下」，內容卻是與羽球教練前男友曬恩愛，被批不尊重受害者、蹭熱度。雖事後修改貼文內容，但仍在留言中辯稱「我也曾有可怕經驗，只是想講正面一點」，惹來更多反感。
📌2024年1月｜大選作票質疑風波
總統選舉結束後，愛莉莎莎在社群發布影片暗示選舉「作票」，並指控開票過程有問題。影片遭台灣事實查核中心多次打臉為「錯誤訊息」，且引發選務人員抗議。她並未收回言論，爭議持續延燒。
📌2024年2月~ 3月｜一度未出庭遭質疑逃避
愛莉莎莎因質疑選舉而遭中選會提告妨害名譽，台北地檢署傳喚她到庭說明，她卻人在澳洲旅遊，未請假未出庭。面對網友提問「有去開庭嗎？」，她僅回「那是啥」，被批缺乏責任感。
📌 2024年4月｜浪費白飯事件
有網友截圖發現愛莉莎莎業配電飯鍋時，在影片中將吃不完的白飯倒入垃圾桶，引發批評其浪費食物。當時社會高度關注「防疫下的資源珍惜」，使事件發酵。愛莉莎莎還發文開嗆網友：「覺得浪費的人請給我地址，以後我有吃不完的東西寄到你家好了。」
📌2024年12月｜濟州航空失事言論爭議
韓國濟州航空發生空難意外，愛莉莎莎在IG限動發出「躲過一劫」的字句，引來網友斥責她不該在別人的傷亡事故中表現得輕浮，痛批愛莉莎莎：「不會說話可以不用說」，但也有粉絲幫她緩頰，認為她只是分享自己的感受而已。
📌2024年｜泰國買房質疑
愛莉莎莎分享在泰國曼谷買下預售屋，希望作為未來度假兼投資資產。此舉引發觀眾討論，認為她對泰國房地產制度、外國人持有限制了解不足，疑似衝動消費或誤導觀眾盲目投資。不過她未就此事多作回應，事後也經常曬出泰國房子裝潢進度、開箱影片，持續賺點閱。
📌2025年4月初｜印度旅遊「塔利班」事件
愛莉莎莎說她曾在印度旅遊期間，跟店員分享自己來自台灣，卻被對方誤會聽成Taiwan是塔利班（Taliwan），但有網友聯繫餐廳老闆求證，對方否認曾有誤會。愛莉莎莎事後解釋，她當天遇到的是員工，而非網友求證的老闆本人，雙方後來有將誤會解釋清楚。愛莉莎莎也喊冤：「要證明自己沒造謠真累」。
📌2025年4月底｜線上瑜珈課爭議
愛莉莎莎推出付費線上瑜珈課程，單價不低，最後銷售額高達3千萬元，雖然是未扣除成本的金額，還是相當驚人。不過就有部分學員批評內容普通、指導不精準，賣課的宣傳手段也被批廷有故意踩低其他瑜珈老師的嫌疑。另外，瑜珈到底可不可以靠線上練習就取得成果，也備受爭論。
📌2025年6月｜賣比基尼疑謊報罩杯
愛莉莎莎近日推薦一家比基尼，號稱「穿上連A（罩杯）都能看起來像D」，但卻被網友質疑她根本不只A罩杯，效果有假。對此，愛莉莎莎昨（1）日親上火線解釋，自己罩杯約A-C浮動，如果有好好保養胸型並且多吃蛋白質的話就會是C罩杯，減肥變瘦時會是A罩杯，身材本來就會有變化。
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當時就讀大學的愛莉莎莎，曾以本名向報刊投書，表達反對同婚立場。她在文章中認為孩子成長過程需要父母性別角色的差異，並擔心同志收養會影響下一代心理健康。該言論多年後被網友翻出，指其立場保守、對同志族群不友善。
📌2020年1月11日｜選舉不投票風波
在2020總統大選投票日當天，愛莉莎莎在IG限時動態透露自己沒去投票，原因是：「媽媽想投不同人，所以我們協議都不投，結果一樣」。該發言被網友認為輕率不負責任，留言怒罵後她緊急刪文，並貼上投票用品照片企圖緩解爭議。
📌2020年4月｜原住民約會言論爭議
愛莉莎莎在IG提及即將前往台東拍攝「原住民約會」企劃，並要求來賓條件為「很有原住民味道的、不要已經漢化的」。此話引來歧視疑慮，她初期否認，表示「有偏見才會這樣想」，最終修改內容並發文道歉。
📌2020年11月～2021年2月｜肝膽排石法爭議
愛莉莎莎拍影片宣稱喝橄欖油與葡萄柚汁可排出膽結石，引起外界與YouTuber、台大醫師蒼藍鴿批評「內容錯誤、恐導致誤信」。愛莉莎莎回應影片中強調自己做足功課，不排除提告，引發更大反彈。最終她道歉並下架影片。
📌2021年5月｜萬華疫情與救護車聲音言論
疫情爆發初期，住在萬華的愛莉莎莎在限動中形容自己住在「毒窟萬華」，又抱怨「救護車聲太吵讓人睡不好」，建議大家買耳塞，引起大量批評。網友指責她欠缺同理心、言語對萬華區民眾貼上歧視性標籤。
📌2023年6月｜Me Too失言風波
台灣正值Me Too運動熱潮之際，愛莉莎莎於IG寫下「大家都在Me Too，我也來爆料一下」，內容卻是與羽球教練前男友曬恩愛，被批不尊重受害者、蹭熱度。雖事後修改貼文內容，但仍在留言中辯稱「我也曾有可怕經驗，只是想講正面一點」，惹來更多反感。
📌2024年1月｜大選作票質疑風波
總統選舉結束後，愛莉莎莎在社群發布影片暗示選舉「作票」，並指控開票過程有問題。影片遭台灣事實查核中心多次打臉為「錯誤訊息」，且引發選務人員抗議。她並未收回言論，爭議持續延燒。
📌2024年2月~ 3月｜一度未出庭遭質疑逃避
愛莉莎莎因質疑選舉而遭中選會提告妨害名譽，台北地檢署傳喚她到庭說明，她卻人在澳洲旅遊，未請假未出庭。面對網友提問「有去開庭嗎？」，她僅回「那是啥」，被批缺乏責任感。
📌 2024年4月｜浪費白飯事件
有網友截圖發現愛莉莎莎業配電飯鍋時，在影片中將吃不完的白飯倒入垃圾桶，引發批評其浪費食物。當時社會高度關注「防疫下的資源珍惜」，使事件發酵。愛莉莎莎還發文開嗆網友：「覺得浪費的人請給我地址，以後我有吃不完的東西寄到你家好了。」
📌2024年12月｜濟州航空失事言論爭議
韓國濟州航空發生空難意外，愛莉莎莎在IG限動發出「躲過一劫」的字句，引來網友斥責她不該在別人的傷亡事故中表現得輕浮，痛批愛莉莎莎：「不會說話可以不用說」，但也有粉絲幫她緩頰，認為她只是分享自己的感受而已。
📌2024年｜泰國買房質疑
愛莉莎莎分享在泰國曼谷買下預售屋，希望作為未來度假兼投資資產。此舉引發觀眾討論，認為她對泰國房地產制度、外國人持有限制了解不足，疑似衝動消費或誤導觀眾盲目投資。不過她未就此事多作回應，事後也經常曬出泰國房子裝潢進度、開箱影片，持續賺點閱。
📌2025年4月初｜印度旅遊「塔利班」事件
愛莉莎莎說她曾在印度旅遊期間，跟店員分享自己來自台灣，卻被對方誤會聽成Taiwan是塔利班（Taliwan），但有網友聯繫餐廳老闆求證，對方否認曾有誤會。愛莉莎莎事後解釋，她當天遇到的是員工，而非網友求證的老闆本人，雙方後來有將誤會解釋清楚。愛莉莎莎也喊冤：「要證明自己沒造謠真累」。
📌2025年4月底｜線上瑜珈課爭議
愛莉莎莎推出付費線上瑜珈課程，單價不低，最後銷售額高達3千萬元，雖然是未扣除成本的金額，還是相當驚人。不過就有部分學員批評內容普通、指導不精準，賣課的宣傳手段也被批廷有故意踩低其他瑜珈老師的嫌疑。另外，瑜珈到底可不可以靠線上練習就取得成果，也備受爭論。
📌2025年6月｜賣比基尼疑謊報罩杯
愛莉莎莎近日推薦一家比基尼，號稱「穿上連A（罩杯）都能看起來像D」，但卻被網友質疑她根本不只A罩杯，效果有假。對此，愛莉莎莎昨（1）日親上火線解釋，自己罩杯約A-C浮動，如果有好好保養胸型並且多吃蛋白質的話就會是C罩杯，減肥變瘦時會是A罩杯，身材本來就會有變化。