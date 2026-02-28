我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟啦啦隊成員希希發文談論最近的低潮，她表示粉絲的私訊關心讓她很感動，雖然無法一一回覆，但現在只想任性一下、只想哭。（圖／翻攝自希希IG@cc.cece01）

向來在球場上以陽光笑容感染球迷的中信兄弟啦啦隊成員希希，近日罕見在IG吐露暴瘦、陷入極度低潮的狀態。繼日前深夜發出字字血淚的崩潰長文後，希希在昨（27）日再度發文，除了坦言自己近期因身心俱疲而暴瘦，也感謝事發後粉絲湧入的海量關心，讓瀕臨極限的她感受到前所未有的溫暖與救贖，讓她很感動，現在只想任性一下，只想哭。希希向外界的關心表達深深的感謝。她表示，前陣子自己開始變瘦時，其實就已經有許多人察覺她狀態不佳，並陸續收到不少關心私訊。不過，當時的她正處於「連開口都感到疲勞」的極度消耗狀態，不知該從何說起，只能選擇默默再撐一陣子。直到情緒真的瀕臨潰堤，她才決定透過文字宣洩。沒想到貼文發出後，一覺醒來竟收到海量私訊。希希感動表示，雖然目前暫時無法逐一回覆大家，但這些溫暖的文字讓她深受感動，甚至形容自己有一種被救贖的感覺。回顧引發廣大關注的深夜文，希希道出長期以來的心理矛盾。身為帶給大眾歡樂的啦啦隊員，她總認為自己只能傳遞正能量，甚至長期懷疑，是否自己的情緒疲憊不能輕易表達。希希表示，身為家中老大的她，從懂事起就習慣將責任一肩扛下，養成了凡事自立自強、眼光放遠的個性。為了顧全大局，她強迫自己必須堅強、勇敢、成熟且理性，久而久之竟麻痺了真實的情緒，忘記該如何表達脆弱。她無奈表示：「隱藏自己的所有感受，不代表我真的想這麼堅強。」希希表示，過去3個月她度過了一段非常身心俱疲的日子，甚至已經到了撐不下去的地步。她不禁開始懷疑自己長期的付出究竟是為了什麼，感嘆自己總是為他人擔憂、著想，「好日子是天上掉下來的嗎？我背了什麼樣的責任？」宣告不想再當那根支撐一切的堅強柱子，希希感嘆世界上沒有完美的人。她向外界、也向那個「應該要像太陽的自己道歉，「真的好累、真的好難過。這次讓我任性一下吧，我只想哭。」真實且脆弱的心聲，讓大批粉絲感到相當不捨。