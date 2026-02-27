我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隨著經典賽即將開打，灣聲樂團也推出集結棒球和古典音樂的音樂會。（圖／灣聲樂團提供）

重溫球場感動 跨世代應援曲全收錄

以樂會友 凝聚全民向心力

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開跑，全台球迷的熱血基因再度沸騰！為回應廣大球迷的期待，灣聲樂團宣布將自3月7日起於台北、台南、台中三地舉辦《We are 好棒棒》音樂會，重現包括〈再出發〉、〈就一起〉多首台灣棒球經典應援曲，音樂總監李哲藝也變身成棒球選手，拍影片在社群上和粉絲互動。《We are 好棒棒》音樂會由灣聲樂團李哲藝擔任指揮，並特別邀請歷史學者鄭睦群擔任導聆，帶領觀眾在音樂中穿梭時空，重溫球場上每一次撲壘與全壘打帶來的集體感動。音樂會精選了多首跨世代的棒球經典曲目，從傳承台灣棒球精神的〈嘉義農林校歌〉，到讓全台熱淚盈眶的國民應援神曲〈再出發〉、〈英勇勳章〉；此外，還有2024年世界棒球12強賽奪冠主題曲〈就一起〉，以及激勵無數人的〈世界都看見〉與〈曾經瘋狂〉，保證讓進場樂迷與球迷一次聽個過癮。「棒球是台灣跨世代的共同記憶，而音樂則是乘載這份記憶的最佳載體。」音樂總監李哲藝表示，灣聲樂團期望發揮音樂強大的渲染力，讓球迷在熟悉的應援旋律中感受臺灣音樂的力量，並透過全臺巡演凝聚全民向心力。演出將於3月7日晚間在台北誠品表演廳率先登場，隨後南下巡演。邀請所有熱愛棒球與音樂的民眾一同進場，在經典旋律中為台灣棒球喝采。