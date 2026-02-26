我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女孩陸筱晴擔任「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」的開幕表演舞蹈總監，演後開心地和粉絲分享心情。（圖／翻攝自陸筱晴Threads@sunnie_cat0111）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開跑，被視為2026世界棒球經典賽（WBC）前哨戰的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」，昨（25）日晚間起至28日在台北大巨蛋開打。除了場上球員拚戰激烈，場邊的「嬌」點更是讓球迷大飽眼福。由日本軟銀鷹啦啦隊「Honeys」與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」聯手帶來的開場演出震撼全場。背後的舞蹈總監正是大家熟悉的樂天女孩陸筱晴。陸筱晴在Threads發表心情，她表示，「能夠同時結合台灣與日本啦啦隊的演出，讓不同文化、節奏與風格在同一個舞台上呈現，對我來說是非常有意義的事。事前透過排練、影片溝通、各自練習 今天合體排練，晚上就直接正式演出。 非常開心也值得。」然而，要跨國整合兩支風格各異的頂尖啦啦隊絕非易事。陸筱晴透露，這場默契十足的超高水準演出，其實事前都是仰賴跨海的影片溝通與各自排練。台日雙方的女孩們在有限的時間內，只能先各自看著影片熟記走位與舞蹈動作，直到演出當天才真正進行「合體排練」，並且在當天晚上就直接登台正式演出。考驗女孩們的實力與臨場反應，也考驗舞蹈總監精準的統籌功力。看到當晚零誤差的完美開場，陸筱晴直呼「非常開心也值得」。她特別感謝主辦單位悍創的邀請，以及Honeys與Passion Sisters 兩隊女孩們對她的百分百信任。她感動地表示，「大家能同心協力一起完成這次的開場表演，真的是一件非常美好的事。」陸筱晴在同一支球隊樂天已經待了18年，她過去受訪時曾表示，自認是個戀舊且堅持的人，一直在球隊中成長與蛻變，「我喜歡棒球場這個健康的舞台，能夠在這裡跳舞、表演真的很快樂。」