▲峮峮（如圖）上一屆就是中華隊應援團隊成員之一，今年再度入選，她透露心情一樣充滿興奮與期待感。（圖／峮峮IG @qun_04）

▲台日棒球國際交流賽今晚CT AMAZE啦啦隊班表。（圖／就一起·相信中華隊·夠資格臉書）

被視為WBC經典賽前哨戰的「2026中國信託台日棒球國際交流賽」，2/25至2/28在台北大巨蛋登場，今（26）日晚間上演「中華隊VS軟銀鷹」之戰，引來許多人關注。而CT AMAZE啦啦隊也將現身應援，由峮峮領軍，陣容包括秀秀子、岱縈、熊霓、一粒等人氣啦啦隊員，華麗組合勢必能再度成為場邊焦點。另外，峮峮上一屆就是中華隊應援團隊成員之一，今年再度獲選CT AMAZE，她日前受訪時表示，心情和上一屆相似，都充滿興奮與期待感，坦言：「12強奪冠後，外界的期待值自然更高，但我自己不太會預設立場，最重要的還是給球員最大的支援，不管結果是什麼。」今晚經典賽中華隊對上福岡軟銀鷹，峮峮也將現身場邊應援，與妮可、少鹽、小映、璦昀、蘿拉、秀秀子、丹丹、潔潔、岱縈、熊霓、彭彭、瑟七、Maggie、一七、一粒、妡0、恬魚等共18位女孩一起替中華隊加油，華麗陣容也讓許多球迷迫不及待。今年CT AMAZE啦啦隊選出36人，但因位置有限，最終只有其中12名女孩能隨隊飛往東京巨蛋，也讓外界好奇「12人怎麼選」，在PTT上引發討論，網友表示：「這組合各隊精華了」、「確實是啦啦隊最強陣容，日本有名的峮峮林襄小映都有」、「12個去日本，其他在台灣各縣市的轉播場地，一樣能帶氣氛呀」、「12位是選人氣高的嗎？」多半認為高人氣的峮峮、林襄鐵定能入選。不過就算最後沒有入選12人名單，許多啦啦隊員也已打算「自費」前往日本，短今透露去年資格賽後便立刻訂好機票與住宿，「就是怕訂不到，一定要搶到可以進場的時間」。壯壯也透露會飛去日本替中華隊加油打氣，更向大家跪求台日大戰門票，直呼：「真的買不到！」