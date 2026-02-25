我是廣告 請繼續往下閱讀

2/26賽程，經典賽中華隊vs 福岡軟銀鷹

▲台日棒球國際交流賽將登場，CT AMAZE啦啦隊2/26班表。（圖／就一起·相信中華隊·夠資格臉書）

2/27賽程，北海道日本火腿鬥士 vs 經典賽中華隊

▲台日棒球國際交流賽將登場，CT AMAZE啦啦隊2/27班表。（圖／就一起·相信中華隊·夠資格臉書）

被視為2026世界棒球經典賽（WBC）前哨戰的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」，中華隊本周將在台北大巨蛋與NPB日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士切磋。其中，CT AMAZE啦啦隊應援陣容華麗，包括峮峮、林襄、一粒等人氣成員皆入選CT AMAZE啦啦隊集結中職各隊人氣成員，36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於中華隊兩天的賽程當中登場應援，因東京巨蛋座位有限，最終將僅選出12人前往東京應援，讓不少粉絲關注該如何選出最終12人，多半人認為峮峮、林襄鐵定能入選，而名單預計3月正式確定。值得一提的是，雖然只有12位拉拉隊員能前進大巨蛋，不過有不少女孩已自費前往應援。壯壯今年未選入CT AMAZE啦啦隊，她高EQ說：「沒關係因為年紀的部分，我們讓新人、年輕美眉們有更多曝光的機會。」也將自費到現場幫中華隊加油，但台日大戰目前還買不到票，今現身FILA活動時更當場求票。