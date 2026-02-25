我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於日本沒有應援設備，Travis（如圖）表示有了之前的經驗，今年會準備好喉糖、「配速」。（圖／品牌提供）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，應援團Travis、勛雞、York與樂天桃猿團長RINA、台鋼雄鷹MC沐妍一起現身運動品牌FILA活動，替中華隊加油打氣。沐妍透露自己在比賽前會去行天宮拜拜祈求勝利，向關聖帝君承諾吃素一個月、不喝飲料。CT AMAZE 中華隊最強應援團長Travis、勛雞、York全力備戰經典賽，Travis表示自己比較平常心，有時候期望越大反而給選手太大壓力，希望大家能夠一起前進美國邁阿密。York也表示對中華隊有信心，已經把所有行程都空下來，想跟選手們一起去邁阿密。由於日本沒有應援設備，Travis表示有了之前的經驗，今年會準備好喉糖、「配速」不能第一局就燒乾喉嚨，必須平均分配應援時機，把東京巨蛋變成台北大巨蛋。應援團也笑說每天都要補充維他命，尤其是速攻藍莓，還有要帶望遠鏡，「因為應援區視角不一定很好，上次甚至看不到本壘板在哪」。而沐妍雖然未在CT AMAZE應援團中，但她分享在比賽前都會到行天宮拜拜，向關聖帝君許願，承諾吃素一個月、不喝含糖飲料。被問到效果如何？她分享以前Lamigo時期曾連三敗，特別去拜拜後，竟然連贏三場，最後順利得到總冠軍。相信有大家共同集氣，中華隊一定能夠順利晉級！