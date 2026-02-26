我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊專屬啦啦隊「CT AMAZE」（如圖，資料照片），36位人氣成員一字排開，陣容相當豪華。（圖／記者葉政勳攝影）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開跑，中華隊專屬啦啦隊「CT AMAZE」的超豪華名單一公布，立刻掀起球迷討論。不過有粉絲發現，身為啦啦隊指標性女神的「壯壯」沈立心，不在名單之列。對此，壯壯日前出席活動時表示，「沒關係，就是年紀的部分，希望給更多妹妹們機會。」她也表示，已經定好機票住宿要到日本為中華隊加油，現在缺的是進場門票。壯壯從2024年開始，成為台灣首位進軍韓國職足的啦啦隊員，外界猜測是不是因此而沒入選？對此，壯壯表示，兩者應該沒有關聯，主要還是年紀的關係，她一點也不介意，並認為多多給新人機會是一件好事情，她還是可以自己安排行程為中華隊加油，「不過我最想看的那場還沒有搶到票，希望大家有多的票可以不議價地賣我。」壯壯去年到遠赴歐洲參加時裝週，沒想到被歹徒破窗洗劫，5件行李不翼而飛，光是弄丟一件合作品牌的禮服就高達6位數，總計損失與後續賠償金額竟高達台幣 600萬元。面對無妄之災壯壯也很樂觀，她表示：「沒關係！舊的不去，新的不來。」現在的她就是全力地工作，「目前有稍稍打平，但是賺錢不嫌多，希望大家還是多多發工作給我。」壯壯特別感謝，幸好她有個超強經紀人，很會幫她接工作，3月底她將再度到韓國工作。關於外界很關切的感情事，她也表示，如果有好桃花來了，她一定和大家分享。