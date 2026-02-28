中國男星王一博的對話紀錄外流？今（28）日凌晨一組聲稱是王一博私人聊天記錄的截圖突然引爆微博熱搜，內容被指是王一博和緋聞女友綦美合的對話，他在聊天時不僅對許多中國男星做出抨擊，甚至就連一起合拍過BL古裝劇《陳情令》的搭檔肖戰也沒逃過一劫，遭酸身材差、拍爛劇，這讓許多《陳情令》的CP支持者傻眼崩潰。對此，王一博經紀公司樂華娛樂火速發布聲明，強調內容都是虛假造謠，已委託律師提告。
王一博私下吐槽肖戰？《陳情令》CP粉崩潰
在微博掀起熱烈討論的多段的對話紀錄中可以看到，疑似王一博的人吐槽肖戰：「頭太大了，肩太溜了」，嫌他撐不起時尚的衣服，還無情狠酸肖戰「怎麼還在拍爛劇」。 同樣被私下被他開罵的男星還有章昊、蔡徐坤、汪蘇瀧、陳飛宇等人。
而王一博過去在雙男主古裝劇《陳情令》中，曾和肖戰合作，兩人劇中的名字魏無羨與藍忘機更被炒成「忘羨CP」，有許多BL粉絲支持，但他們下戲後就鮮少同框。如今王一博又疑似私下講肖戰壞話，讓許多CP粉絲崩潰，不願相信兩人現實生活中並非好友甚至毫無感情的事實。
王一博公司火速發聲 駁斥造假對話紀錄
針對外流的對話紀錄內容，王一博公司樂華娛樂今日上午7點51分就火速在微博發出律師聲明，強調所有內容完全是造假捏造、惡意抹黑王一博的形象，「目前我司已委託律師完成全面取證，我們對任何侵害王一博先生合法權益的行為持零容忍態度，堅決透過法律手段追究到底。」
粉絲力挺王一博 造謠源頭已被鎖定
樂華也懇請廣大網友不要相信不實內容，粉絲更紛紛留言力挺王一博，認為這對話紀錄的口氣太過低級，不可能是他本人打的，「這種說話風格可能是任何人，除了王一博」、「王一博怎麼可能是這個語氣，裝都裝不像」、「王一博無妄之災」。
據悉，目前造謠者已被官方鎖定，是一名19歲的李姓女大生，她疑似撿到王一博的廢棄手機，用該號碼創建小紅書發布造假的截圖內容，將被追究法律責任。
資料來源： 微博
