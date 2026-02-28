味全龍今日於台北大巨蛋迎戰日本職棒強敵北海道日本火腿鬥士，這場台日頂尖球團的交流盛事，龍隊背負著為台灣隊伍奪下系列賽首勝的期待，為全台球迷獻上一場精彩的好球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
味全龍黃金打線出爐　朱育賢、陳子豪組成恐怖中心長打群

本場比賽的最亮眼焦點莫過於味全龍排出的豪華先發打序。為了對抗日本投手的細膩球路，龍隊教練團特別安排朱育賢與陳子豪分居第四、五棒，兩人強大的長打火力將成為得分的核心關鍵。開路先鋒則由潛力新秀曾聖安擔任，搭檔劉俊緯、郭天信組成前三棒，試圖利用速度與優異的擊球感擾亂對方守備，在比賽初期就發起猛烈攻勢，為後續重砲部隊製造打點機會。

年輕捕手受考驗　投手控球穩定度仍是課題

此役龍隊由林辰勳扛下先發蹲捕重任，負責引導投手群應對日本打者。而味全龍內野防區由劉基鴻、陳思仲與劉俊緯組成的年輕防線，在面對日式球風的戰術演練與積極跑壘時，將面臨極大考驗。如何把失分壓制在最低，會是決定能否守住勝果的關鍵。

味全龍先發打序：

  1. 曾聖安 RF

  2. 劉俊緯 SS

  3. 郭天信 CF

  4. 朱育賢 1B

  5. 陳子豪 DH

  6. 陳思仲 2B

  7. 劉基鴻 3B

  8. 林辰勳 C

  9. 張祐銘 LF

更多棒球相關新聞：

經典賽／中華隊可能因雨打不了熱身賽　蔡其昌坦言不利但仍要克服

經典賽／中華隊乘華航專屬包機赴宮崎　蔡其昌：省3小時巴士時間

相關新聞

經典賽／古林、徐若熙打頭陣？首戰即決戰　中華隊歷史5戰3度崩盤

經典賽／中華隊赴宮崎前苦吞2連敗！蔡其昌：練習賽有意義就在這

經典賽／「龍仔」傷退誰守一壘？美媒預測：國防部長張育成將頂上

經典賽／費仔超強磁場感染中華隊　陳傑憲狂讚：身材完全不同級別