曾聖安 RF



劉俊緯 SS



郭天信 CF



朱育賢 1B



陳子豪 DH



陳思仲 2B



劉基鴻 3B



林辰勳 C



張祐銘 LF





今日於台北大巨蛋迎戰日本職棒強敵，這場台日頂尖球團的交流盛事，龍隊背負著為台灣隊伍奪下系列賽首勝的期待，為全台球迷獻上一場精彩的好球。本場比賽的最亮眼焦點莫過於味全龍排出的豪華先發打序。為了對抗日本投手的細膩球路，龍隊教練團特別安排朱育賢與陳子豪分居第四、五棒，兩人強大的長打火力將成為得分的核心關鍵。開路先鋒則由潛力新秀曾聖安擔任，搭檔劉俊緯、郭天信組成前三棒，試圖利用速度與優異的擊球感擾亂對方守備，在比賽初期就發起猛烈攻勢，為後續重砲部隊製造打點機會。此役龍隊由林辰勳扛下先發蹲捕重任，負責引導投手群應對日本打者。而味全龍內野防區由劉基鴻、陳思仲與劉俊緯組成的年輕防線，在面對日式球風的戰術演練與積極跑壘時，將面臨極大考驗。如何把失分壓制在最低，會是決定能否守住勝果的關鍵。