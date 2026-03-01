我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年3月演唱會懶人包。（圖／NOWNEWS社群中心製圖）

以下為本文摘要：

3月演唱會懶人包》大港開唱卡司超狂、鑽石舞台重現歌廳秀風華

3月演唱會懶人包》神曲天后milet 降臨、陽帆掀《分手擂台》回憶殺

3月演唱會懶人包》《鑽石舞台之夜》回歸北流！蕭敬騰酬勞全捐出做公益

3月演唱會懶人包》吳宗憲、辛曉琪、戴佩妮開個唱

2026年3月可說是樂迷們的狂歡月！隨著春暖花開，全台各地的音樂盛事也跟著大爆發。《NOWNEWS今日新聞》為大家整理了3月不可錯過的演唱會攻略。本月不僅有神級西洋天團降臨，南台灣指標音樂祭「大港開唱」與重現秀場文化的「鑽石舞台之夜」陸續登場。此外，金曲歌后戴佩妮、綜藝天王吳宗憲、實力派唱將巫啟賢與辛曉琪都將開唱，無論是想聽搖滾、流行還是經典情歌，這個3月通通都能一次收獲。3月21、22日於高雄駁二登場的「2026大港開唱」，今年卡司放大絕，重磅邀請到曾演唱《鬼滅之刃》等多部神級動畫主題曲的日本新生代天后milet來台，台灣變裝皇后妮妃雅也將與歌手李竺芯首度在大港合體。此外，資深藝人陽帆也會參與演出，讓粉絲激動敲碗重現當年經典節目《分手擂台》的荒謬橋段，希望可以合體「傘靈」。由綜藝天王胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》，將於3月21、22日重返北流。今年的大咖彩蛋是金曲歌王蕭敬騰，他不僅點頭答應演出，更霸氣將酬勞全數交由胡瓜捐給公益團體。卡司陣容除了主持群胡瓜、康康、歐弟，還加碼請到國民女神王彩樺、余天父子檔與黃西田演出，絕對讓觀眾從頭笑到尾。除了大型音樂祭與群星匯演，3月的個人演唱會也很精彩，多次來台的美國天團One Republic 共和世代，將於3月4日率先攻佔台北小巨蛋，帶來國際級演出。金曲歌后戴佩妮帶著《雙生火焰》於3月21日攻高雄巨蛋；而療癒系天后辛曉琪與實力派唱將巫啟賢，則分別在北流帶來《好好愛此刻》與《紅塵來去夢太傻 2.0》，保證首首都是掀起全場大合唱的經典情歌。綜藝天王吳宗憲將在3月29日於TICC舉辦《臭男人》演唱會，獨特的「憲式幽默」與經典好歌，絕對是月底的最強壓軸。新生代人氣男神邱鋒澤與話題男星炎亞綸飆演男神魅力，將分別於3月14日與3月28日接力唱響高雄流行音樂中心（高流海音館）。搖滾迷不能錯過信樂團的「信念不滅」音樂會；喜歡文青跨界風格的，則有白安的《路邊野餐》與金曲歌后曹雅雯參與的《跨樂衛武營音樂會》。長輩們最愛的楊烈也將帶來《自由之地》巡迴，照顧到全世代的耳朵。